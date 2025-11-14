O bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σταθερά στο πλευρό της Εθνικής Ελλάδας στην αναμέτρηση με τη Σκωτία

Η Εθνική Ελλάδας δίνει το τελευταίο της, εντός έδρας, παιχνίδι για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στέκεται - όπως πάντα- στο πλευρό της!

Ελλάδα – Σκωτία το Σάββατο (15/11) στις 21:45, με τη γαλανόλευκη να θέλει τη νίκη για να ευχαριστήσει τον κόσμο της για τη στήριξη στην προκριματική φάση, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι ψάχνουν τους 3 βαθμούς, κυνηγώντας την απευθείας πρόκριση. Περιγράφει από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο

Σωτήρης Ταμπάκος.

Μετά την λήξη του ματς, ακούστε σχόλια, αναλύσεις και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι γραμμές για τους ακροατές !

Ελλάδα-Σκωτία, το Σάββατο στις 21:45.

Στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Πηγή: skai.gr

