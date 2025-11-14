Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε προαναγγείλει πως θα μιλούσε σύντομα και τελικά θ' ανοίξει τα χαρτιά του για τον Παναθηναϊκό, το βράδυ της Κυριακής, στις 21:30.

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ αναμένεται να τοποθετηθεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο «τριφύλλι», εκμεταλλευόμενος και τη διακοπή της δράσης σε επίπεδο συλλόγων.

Ο Γιάννης Αλαφούζος περίμενε αυτό το διάλειμμα των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων ώστε να προγραμματίσει τη συνέντευξη Τύπου και ν' αναλύσει εκτενώς όλα τα θέματα που αφορούν στον οργανισμό του Παναθηναϊκού.

Είχε προετοιμάσει σχετικά τα media και τους φίλους της ομάδας εδώ και λίγο καιρό, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα μιλήσει «για το παρελθόν και το παρόν του συλλόγου», την ημέρα που ξεκίνησε η εποχή Μπενίτεθ στο κλαμπ.

