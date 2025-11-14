Ένα μήνυμα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού AKTOR έστειλε ο Κένεθ Φαρίντ μέσω του sport-fm.gr. Ο Αμερικανός άσος του τριφυλλιού μίλησε στον Γιώργο Πετρίδη και κάλεσε τους φίλους της ομάδας στο ΟΑΚΑ για να … ελευθερώσουν τον… Manimal.



«Ελάτε να ελευθερώσουμε τον Maninal. Θέλω να σας δω και να ελευθερώσω τον Manimal», ήταν τα λόγια του Αμερικανού άσου ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων με το τριφύλλι.

«Πήραμε τις νίκες. Δεν με ενδιαφέρουν τα στατιστικά μου το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να νικώ. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε», ήταν τα πρώτα του λόγια σχολιάζοντας τις εμφανίσεις του με την ομάδα στις δύο πρώτες του αναμετρήσεις και στάθηκε στις συνεργασίες του με τους συμπαίκτες:«Έχει σχέση με το περιβάλλον, οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται, ο προπονητής μου με εμπιστεύονται και το μόνο που θέλω είναι να μπορώ να βοηθώ να παίρνουμε νίκες», ανέφερε ενώ σχολίασε για το εντυπωσιακό κάρφωμα στο χθεσινό ματς:«Απλώς κάνω τη δουλειά μου είναι ένας τρομερός μπλοκέρ, ο συγχρονισμός ήταν άριστος και έκανα το κάρφωμα».Τέλος, στάθηκε στους γκαρντ του Παναθηναϊκού και τις συνεργασίες που έχουν:«Είναι θαυμάσιο. Είναι εξαιρετικοί πασέρ, βλέπουν το γήπεδο, έχουν διορατικότητα, εγώ κάνω τα σκριν για αυτούς για να βγαίνουν ένας εναντίον ενός και να σκοράρουν».

