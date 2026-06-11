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Μυτιλήνη: Πρόβλημα φρένων σε πυροσβεστικό αεροπλάνο κατά την προσγείωση

Ο χειριστής του πυροσβεστικού αεροπλάνου που αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα του κατά την προσγείωση, μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο

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Μυτιλήνη: Πρόβλημα φρένων για πυροσβεστικό αεροπλάνο στην προσγείωση

Παρ' ολίγον τραγωδία σήμερα Πέμπτη το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Μυτιλήνης όταν πυροσβεστικό αεροπλάνο τύπου PZL της δύναμης της 359 ΜΑΕΔΥ επιστρέφοντας από τακτική περιπολία πάνω από το νησί της Λέσβου, κατά την προσγείωση αντιμετώπισε πρόβλημα στα φρένα.

Ο χειριστής του κατάφερε τελικά να το σταματήσει ενώ το αεροσκάφος υπέστη ζημιές. Πάντως ο χειριστής βγήκε μόνος του από το αεροσκάφος ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης για προληπτικούς λόγους.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Μυτιλήνη Αεροσκάφος Πυροσβεστική
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