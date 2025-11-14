Λογαριασμός
Φαρίντ: Μπήκε ως «Manimal» ξανά στα αποδυτήρια

Ο Κένεθ Φαρίντ μπήκε ξανά ορεξάτος στα αποδυτήρια μετά την μεγάλη νίκη και το 2/2 στην διαβολοβδομάδα  

Ο Φαρίντ ήταν καλύτερος από το Παρίσι, ο Σλούκας είναι ασυγκράτητος, ο Σορτς σε εκρηκτικές πτήσεις και ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας από τη Μαδρίτη. Ο Κένεθ Φαρίντ πραγματοποίησε ακόμα ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, και ο Κώστας Σλούκας τον αποθέωσε ξανά όταν μπήκε στα αποδυτήρια.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την Μαδρίτη , με ακόμα έναν μεγάλο πρωταγωνιστή ,τον Κένεθ Φαρίντ,  Μετά το παιχνίδι με την Ρεάλ, ο Φαρίντ μπήκε τελευταίος στα αποδυτήρια και άρχισε να φωνάζει: “Let’s go fellas”, δηλαδή “πάμε φίλοι μου”.

