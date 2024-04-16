Το παρελθόν του Ολυμπιακού στην Τουρκία. Οι Πειραιώτες θέλουν να φύγουν αλύγιστοι από το «Σουκρού Σαράτσογλου» την Πέμπτη (18/4), να προστατέψουν το 3-2 επί της Φενέρμπαχτσε από το ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης», ώστε να προκριθούν στα ημιτελικά του Conference League.

Έχει ενδιαφέρον, ωστόσο, η παράδοση των «ερυθρόλευκων» επί τουρκικού εδάφους. Το sport-fm.gr σάς υπενθυμίζει τι είχε γίνει στους προηγούμενους αγώνες του Ολυμπιακού κόντρα σε συλλόγους της γειτονικής χώρας.

Οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν στο «Κεμάλ Ατατούρκ» την «τσιμπόμ» του Φατίχ Τερίμ για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Champions League και γνώρισαν την ήττα με 1-0 με γκολ του Τζιχάν στο 9ο λεπτό. Η ομάδα του Όλεγκ Προτάσοφ ισορρόπησε στη συνέχεια το παιχνίδι και παραλίγο να ισοφαρίσει στο 15’ με τον Ζιοβάνι να μην προλαβαίνει για λίγο την μπάλα στο γύρισμα του Καστίγιο, ενώ στο β’ μέρος ο Ουρουγουανός προτίμησε να μην πασάρει στον Βραζιλιάνο και σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία. Στην αναμέτρηση στη Ριζούπολη, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-0 και η εκτός έδρας ήττα κόστισε στο τελικό ταμείο στους «ερυθρόλευκους», αφού τερμάτισαν τελευταίοι και στο -3 από τη Γαλατάσαραϊ, η οποία συνέχισε στο Κύπελλο UEFA. Στην επόμενη φάση του Champions League πέρασαν Γιουβέντους και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Η δεύτερη εκτός έδρας αναμέτρηση των Πειραιωτών είχε το ίδιο αποτέλεσμα και το ίδιο σκορ. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε έχασε στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Europa League με γκολ του Κιούελ στο 25ο λεπτό, σε μία αναμέτρηση, στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» συνολικά δεν είχαν καλή εικόνα. Στο 39’ θα μπορούσαν να είχαν ισοφαρίσει, με την κεφαλιά του Ντιόγκο να στέλνει την μπάλα ελάχιστα έξω. Ο Ολυμπιακός είχε παράπονα για πέναλτι του Σάμπρι στον Ντιόγκο.

Θριαμβευτική ήταν η 3η επίσκεψη του Ολυμπιακού στην Τουρκία. Αφού επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Οσμανλίσπορ στη ρεβάνς του 0-0 του «Γ. Καραϊσκάκης», με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Καρίμ Ανσαριφάρντ, τον οποίο έβγαλε από τη… ναφθαλίνη σε εκείνο το ματς ο Μπέντο. Δύο γκολ πέτυχε ο Ιρανός φορ (47’, 86’), ενώ ο Ελιουνούσι σκόραρε ενδιάμεσα (70’). Με αυτό το «διπλό», οι Πειραιώτες προκρίθηκαν στους «16» του Europa League.

Με την πρόκριση επί της Οσμανλίσπορ, ο Ολυμπιακός έπεσε πάνω στην Μπεσίκτας. Οι Πειραιώτες ήρθαν 1-1 εντός έδρας με τους «μαύρους αετούς», αλλά εκτός έδρας έχασαν 4-1. Παρότι αγωνίστηκαν με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 39ο λεπτό, αλλά βεβαίως, πλήρωσαν σε μεγάλο βαθμό τα λάθη του Λεάλι. Αμπουμπακάρ (10’) και Μπάμπελ (22’) έδωσαν ισχυρό προβάδισμα στους γηπεδούχους, αλλά οι «ερυθρόλευκους» μείωσαν στο 31’ με τον Ελιουνούσι. Στην τελική ευθεία τα λάθη του Ιταλού γκολκίπερ «κρέμασαν» τους Πειραιώτες.

Με πολύ σημαντικό «διπλό» πέρασε από την έδρα της Μπασακσεχίρ ο Ολυμπιακός τον Αύγουστο του 2019. Οι Πειραιώτες επικράτησαν 1-0 με γκολ του Μασούρα στο 53ο λεπτό και έκαναν το πρώτο βήμα για πρόκριση στα playoffs του Champions League. Τη σφράγισαν με το 2-0 επί της ομάδας του Ρομπίνιο στο Φάληρο. Για να «κλειδώσει», πάντως, η νίκη στην Τουρκία για την ομάδα του Μαρτίνς χρειάστηκε η απόκρουση του Σα σε πέναλτι των γηπεδούχων έπειτα από χέρι του Μπρούνο μέσα στην περιοχή. Επτά λεπτά πριν είχε αποβλήθεί ο Καχβετσί.

Μεγάλο θρίαμβο πέτυχε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε τον Σεπτέμβριο του 2021, επικρατώντας 3-0 στο «Σουκρού Σαράτσογλου» για τους ομίλους του Europa League. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς ο Γιώργος Μασούρας. Αφού πέτυχε δύο πανέμορφα γκολ (63’, 68’), ενώ είχε ασίστ στο 6’ στον Τικίνιο που άνοιξε το σκορ, στη νίκη απέναντι στον πρώην «ερυθρόλευκο», Βίτορ Περέιρα. Στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου, οι Πειραιώτες σφράγισαν τη 2η θέση, με το 1-0 στο Φάληρο με γκολ του Τικίνιο και άφησαν εκτός συνέχειας την ομάδα της Τουρκίας. Οι Πειραιώτες τερμάτισαν στη 2η θέση (1η η Άιντραχτ), η Φενέρ συνέχισε στο Europa, ενώ η Αντβέρπ αποκλείστηκε ως 4η.

