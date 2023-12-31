Μίλτος Τεντόγλου: Κάθε χρονιά είναι η χρονιά του

Είναι δύσκολο να μη συμπαθείς τον Μίλτο τεντογλου. Αν δεν θαυμάσεις τη χαλαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει τη ζωή, θα εκτιμήσεις την αβίαστη επαναστατικότητά του. Κι αν δεν συμπαθήσεις το χιούμορ του, θα σε κερδίσει η σοβαρότητά του στους αγώνες, το ήθος του απέναντι στους αντιπάλους, το πάθος με το οποίο ψάχνει το δίκιο του, όταν νιώθει ότι αδικείται.

Από την ημέρα που το ευρύ κοινό έμαθε το όνομά του, κάθε χρονιά ανήκει στον Μίλτο Τεντόγλου και το 2023 ήταν μια χρονιά γεμάτη στιγμές που το επιβεβαιώνουν.

Όποτε θέλει πηδάει 8,40. Αλήθεια!

Η χρονιά ξεκίνησε με περιπέτειες για τον 25χρονο Γρεβενιώτη πρωταθλητή. Σε έναν από τους πρώτους αγώνες της σεζόν, πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο με 8.40μ. Μια βδομάδα αργότερα η επίδοση ακυρώθηκε και ο λόγος εξόργισε τον ίδιο, την ομάδα του, τους φιλάθλους… ακόμα και αντιπάλους.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία στίβου θεώρησε πως τα παπούτσια που φορούσε στον αγώνα δεν ήταν εγκεκριμένα, ωστόσο, όπως φάνηκε στην πορεία, επρόκειτο απλά για τη limited edition παπουτσιών που βρίσκονταν στη λίστα της. Το μόνο που άλλαζε, δηλαδή, ήταν το χρώμα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν εκδηλώνει συχνά τον θυμό του δημόσια. Σε αυτή την περίπτωση έδειξε πως όταν το κάνει, δεν μασάει. Με ένα post στο Instagram καυτηρίασε την παράλογη στάση της World Athletics, εξηγώντας τους λόγους που δεν θα έπρεπε να ακυρωθεί το άλμα. Για ακόμα μια φορά το έκανε με τον δικό του τρόπο.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έγραψε στο Instagram: «Δεν με νοιάζει ένα άλμα στα 8,40. Μπορώ να το κάνω όποτε θέλω. Είναι απλά άδικο. Είμαι αηδιασμένος. Και το αστείο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα φορέσω τα ίδια παπούτσια αλλά έχουν διαφορετικό χρώμα οπότε είναι “εγκεκριμένο”».

Το ίδιο βράδυ το επιβεβαίωσε. Σε έναν φοβερό αγώνα στο Λιεβέν , ο σπουδαίος άλτης ξεπέρασε την ακυρωμένη επίδοση, παίρνοντας την πρώτη θέση με 8.41μ. Όλος ο κόσμος υποκλίθηκε στο τρομερό ταλέντο του. Στην επιστροφή του από τους αγώνες -και αφού μεταξύ άλλων έγινε viral με απίθανες γκριμάτσες και αναφορά στο Τσίλι Καφενείο στις δηλώσεις του- ξεκαθάρισε πως μπορούσε να πηδήξει και παραπάνω, αλλά το 8.41μ. του ήταν αρκετό.

Η περιπέτεια αυτή ολοκληρώθηκε με τον πιο αξιέπαινο τρόπο. Τα παπούτσια που προκάλεσαν τον σάλο βγήκαν σε δημοπρασία για τα παιδιά της Τουρκίας που δοκιμάστηκαν από τον φονικό σεισμό των 7,8 ρίχτερ, που είχε γίνει λίγες μέρες νωρίτερα. Κάτοχος των επίμαχων παπουτσιών είναι, πλέον, η Νίκη Ξάνθου, η οποία εξέφρασε αμέσως την επιθυμία να τα αποκτήσει.

Ένα παιδί από χρυσάφι

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε όποια κορυφή βρήκε μπροστά του. Χωρίς να αφήσει πολλές αμφιβολίες για το ποιος είναι ο κορυφαίος άλτης μήκους της γενιάς του, πήρε μέσα στο 2023 τρία χρυσά μετάλλια, φτάνοντας τα οκτώ χρυσά στις εννιά τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις που έχει συμμετάσχει.

Στην πρώτη μεγάλη διοργάνωση του 2023 έγραψε ιστορία. Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου της Κωνσταντινούπολης το μόνο εμπόδιο που βρήκε μπροστά του ήταν το πρωινό ξύπνημα, που δεν στάθηκε αρκετό για να τον σταματήσει. Σχεδόν άκοπα έγινε ο πρώτος αθλητής στην ιστορία του μήκους που κατακτάει τον συγκεκριμένο τίτλο για τρίτη διαδοχική φορά.

Το άλμα που του έδωσε το χρυσό ήταν στα 8.30 με την πρώτη προσπάθεια, όμως όπως χαρακτηριστικά είπε μετά τον αγώνα: «Αν ο αγώνας γινόταν βράδυ θα έκανα 8.50 μ., το υπόσχομαι».

κολούθησε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομάδων στην Πολωνία, όπου κατέκτησε με μια μεγάλη επίδοση (8.34μ) με αρνητικό άνεμο (-1,3) στην τελευταία του προσπάθεια. Τόσο άνετα, που υποστήριξε μετά τη νίκη του πως αν δεν είχε κόντρα τον αέρα θα έκανε… σαρανταφεύγα.

Η αγωνιώδης πρόκριση στον τελικό του Παγκοσμίου και το χρυσό που του έλειπε

Επόμενη στάση ήταν η Ουγγαρία. Ένα χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν το μόνο που έλειπε από τη συλλογή του, αφού στο Γιουτζίν την προηγούμενη χρονιά είχε μείνει στη δεύτερη θέση. Στη Βουδαπέστη ήταν η σειρά του να λάμψει.

Μέχρι να φτάσει στην κορυφή του βάθρου, όμως, δεν πέρασε εύκολα, στον προκριματικό τα βρήκε σκούρα. Το πρώτο του άλμα δόθηκε άκυρο, εκνευρίζοντας τον πρωταθλητή του μήκους, αφού δεν μετρήθηκε για χιλιοστά.

Στη δεύτερη προσπάθεια ήταν επιφυλακτικός και έμεινε χαμηλά (7.95μ), με επίδοση που τον κρατούσε εκτός τελικού ως την τρίτη και τελευταία προσπάθεια. Γεννημένος για τα δύσκολα, υπενθύμισε πως το τελευταίο άλμα του… ταιριάζει. Εκτοξεύτηκε στα 8.25μ. και προκρίθηκε με την τρίτη καλύτερη επίδοση στον τελικό.

Οι αυθόρμητες αντιδράσεις του και ο πανηγυρισμός ήταν αυτά που τράβηξαν για ακόμα μια φορά τα βλέμματα. Μόλις προσγειώθηκε στα 8.25μ. αναφώνησε κάποια… γαλλικά στον εαυτό του, λέγοντας χαρακτηριστικά «τι μαλ@@κας είμαι» και μόλις επιβεβαιώθηκε η μεγάλη του επίδοση έκανε κίνηση που παραπέμπει στον Ρος από τα «Φιλαράκια».

Στον τελικό μπήκε αποφασισμένος να μην κρατήσει ξανά την αγωνία ως το τέρμα. Δεν έγινε έτσι. Το θρίλερ ξανά κράτησε ως το τέλος, σε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς της ιστορίας. Με κρύο αίμα στην τελευταία του προσπάθεια –όπως συνηθίζει- έφτασε στα 8.52μ. και προσπέρασε τον Τζαμαϊκανό Γουέινι Πίνοκ, ο οποίος έμεινε στη δεύτερη θέση με 8.50μ.

Το χειροκρότημα στον αντίπαλο και η χειραψία που... παραλίγο να ανάψει φωτιές

Παρότι το αθλητικό του επίτευγμα ήταν σπουδαίο, ο Μίλτος Τεντόγλου εκθειάστηκε και για το ήθος του. Μετά το άλμα που ανέβασε τον Έλληνα πρωταθλητή στην πρώτη θέση, ο Τζαμαϊκανός είχε μια τελευταία ευκαιρία να τον προσπεράσει. Η αγωνία ήταν στο τέρμα, η ένταση στο αποκορύφωμα, αλλά ο Τεντόγλου του έδωσε ρυθμό και χειροκρότησε την προσπάθειά του.

Συζητήσεις άνοιξαν και κατά την επιστροφή τους το ξενοδοχείο, όπου τον περίμεναν μέλη της ελληνικής αποστολής και η οικογένειά του. Ένα στιγμιότυπο, με τον Έλληνα πρωταθλητή να προσπερνάει μέλος του ΣΕΓΑΣ χωρίς να του δώσει το χέρι του έγινε γρήγορα viral στα social media. Το γεγονός αυτό έφερε στην επιφάνεια μια συγκινητική αποκάλυψη.

Με δήλωσή του ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκαθάρισε πως το μόνο που ήθελε εκείνη τη στιγμή ήταν να χαιρετήσει τον παππού του, ο οποίος ταξίδεψε για να βρίσκεται κοντά του, παρότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Πρώτα τον παππού», είπε και έτρεξε κοντά στον παππού Μίλτο, ο οποίος λίγες μέρες μίλησε στο «Φως» για τον αγώνα που έδωσε για να βρίσκεται εκεί. «Επί 12 ώρες ταξιδεύαμε, είναι πάνω από 1.000 χιλιόμετρα. Πήρα χάπια για τον πόνο για να μπορέσω να δω τον αγώνα και να τον χαρώ με την καρδιά μου» ήταν τα λόγια που προκαλούν ανατριχίλα.

«Τώρα στη Βουδαπέστη του είπα ''παλικάρι μου με δυσκόλεψες στον προκριματικό'' και μου είπε ''συγγνώμη παππού, δεν το ήθελα''. Του είπα ότι με τη νίκη του μου έδωσε άλλα 10 χρόνια ζωής. Και μου είπε ότι θα το πάρει και στους Ολυμπιακούς για να μου δώσει άλλα 10 χρόνια!», συμπλήρωσε.

Μάθημα ζωής εν μέσω αποθέωσης

Οι δηλώσεις του που ξεχωρίζουν είναι πολλές. Παρότι φαίνεται πως δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, κάθε φορά που το κάνει τα λόγια του μαγνητίζουν, είτε λόγω του ιδιαίτερου τρόπου που τα λέει, είτε για το περιεχόμενο.

Εν μέσω της αποθέωσης που γνώρισε στο αεροδρόμιο για την επιστροφή του από το Παγκόσμιο με το χρυσό, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε ξανά τη διαφορά. Έστρεψε την προσοχή στους αθλητές που επέστρεψαν χωρίς διακρίσεις από τη Βουδαπέστη, υπενθυμίζοντας πως και ο ίδιος δεν έγινε πρωταθλητής με την πρώτη.

«Θέλω να πω για τα υπόλοιπα παιδιά της αποστολής… Δεν είμαστε μόνο εγώ και η Αντιγόνη (σ.σ. Ντρισμπιώτη). Για όσους βλέπετε μόνο τα δύο μετάλλια και δεν βλέπετε τα υπόλοιπα παιδιά που προσπαθούν και είναι εκεί -γιατί είναι πολύ δύσκολο να πας σε ένα Παγκόσμιο πρωτάθλημα- θέλω να πω ότι αυτό ήταν ο τέταρτό μου Παγκόσμιο πρωτάθλημα και είναι το μόνο που κέρδισα. Στο προηγούμενο ήμουν δεύτερος και στα άλλα ήμουν κι εγώ από αυτούς που δεν τα πήγαν καλά. Έτσι είναι ο αθλητισμός. Θέλει εμπειρία, θέλει χρόνια, προσπάθεια… Να μην το βάζουν κάτω».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.