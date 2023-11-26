Παναθηναϊκός: Έκανε ρεκόρ 20ετιας, με ποια επίδοση το σπάει

Υπολογίζοντας, βάσει βαθμολογίας, ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 στο Φάληρο, αυτή τη στιγμή μετράει 6 σερί εκτός έδρας νίκες, ρεκόρ για την τελευταία 20ετία. Αντίστοιχη επίδοση είχε να επιδείξει από το 2004, όταν τελικά σταμάτησε στις 8 σερί εκτός έδρας νίκες.

Το Timing κατά το οποίο ο Παναθηναϊκός επισκέπτεται το Κλεάνθης Βικελίδης δεν φαίνεται τόσο θετικό.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.