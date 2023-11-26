Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Έκανε ρεκόρ 20ετιας, με ποια επίδοση το σπάει

Αυτή τη στιγμή ο ΠαναθηναΪκός μετράει 6 σερί εκτός έδρας νίκες, ρεκόρ για την τελευταία 20ετία  

Υπολογίζοντας, βάσει βαθμολογίας, ότι ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 στο Φάληρο, αυτή τη στιγμή μετράει 6 σερί εκτός έδρας νίκες, ρεκόρ για την τελευταία 20ετία. Αντίστοιχη επίδοση είχε να επιδείξει από το 2004, όταν τελικά σταμάτησε στις 8 σερί εκτός έδρας νίκες.

Το Timing κατά το οποίο ο Παναθηναϊκός επισκέπτεται το Κλεάνθης Βικελίδης δεν φαίνεται τόσο θετικό. 

