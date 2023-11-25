Παναθηναϊκός- Άρης: Παίκτες έκαναν το Αθήνα Θεσσαλονίκη… Μοναστηράκι Σύνταγμα

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ταξιδεύει στην συμπρωτεύουσα για την 12η αγωνιστική της SL1, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη στο Βικελίδης.

Οι “πράσινοι” θα βρουν μπροστά τους έναν παλιό γνώριμο, τον Φραν Βέλεθ ο οποίος αν και τραυματίας, είναι ο 13ος παίκτης που έχει φορέσει την πράσινη και την κιτρινόμαυρη φανέλα.

