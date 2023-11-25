Μπάσκετ-Euroleague (10η αγωνιστική): Ολυμπιακός-Ζαλγκίρις Κάουνας 89-72

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν σαρωτικοί κόντρα στη Ζάλγκιρις, την οποία νίκησαν εύκολα με σκορ 89-72, παίρνοντας το τρίτο τους συνεχόμενο ροζ φύλλο στην Ευρωλίγκα και φτάνοντας στο 6-4!

Μετά από ένα πολύ ανταγωνιστικό πρώτο 15λεπτο, οι Πειραιώτες άρχισαν να βρίσκουν στόχο... από παντού, ολοκλήρωσαν το ματς με 15/29 τρίποντα και εν τέλει δεν απειλήθηκαν καθόλου από τη Ζάλγκιρις, η οποία δεν είχε καμία απάντηση στην απίθανη ευστοχία των γηπεδούχων από τα 6,75.

Κορυφαίος του ματς ο Αϊζάια Κάνααν, που έκανε ρεκόρ καριέρας στην Ευρωλίγκα με 25 πόντους, έχοντας 4/6 δίποντα και 4/6 τρίποντα. Άλλη μία τρομερή εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς, που πέτυχε 22 πόντους με 4/5 τρίποντα και άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα στο ΣΕΦ. Βοήθησε με 14 πόντους και 5 ασίστ ο Τόμας Γουόκαπ, πληθωρικός ο Ίγκνας Μπραζντέικις με 9 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από τη Ζάλγκιρις, που έπεσε στο 4-6, προσπάθησε πολύ ο Κίναν Έβανς με 21 πόντους, ενώ από 10 είχαν οι Κεβάριους Χέιζ και Μπρέιντι Μάνεκ. Επέστρεψε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που έπαιξε 15 λεπτά και είχε 6 πόντους και 2 ριμπάουντ. Δεν έπαιξε ο Σακίλ ΜακΚίσικ που χρειάζεται ακόμα χρόνο.

To ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν νευρικά και άστοχα στον αγώνα, με τον Κάνααν να βάζει το πρώτο καλάθι για το 2-0 και τον Μπουτκεβίτσιους να γράφει το 2-3 με τρίποντο. Ο Φαλ έβαλε γκολ φάουλ για το 4-3 όμως έχασε τη βολή, όμως ο Παπανικολάου εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Γουόκαπ και έγραψε το 6-3. Ο Μπουτκεβίτσιους με τον Χέιζ βρήκαν καλάθια στη ρακέτα και μείωσαν σε 8-7, ενώ ο Λεκαβίτσιους σκόραρε από μακριά για το 8-10. Ο Γουόκαπ σκόραρε με λέι απ και ο Χέιζ έβαλε δύο βολές για το 10-12. Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού έβαλε και το πρώτο τρίποντο της ομάδας, μειώνοντας σε 13-14, όμως ο Ντίμσα απάντησε για το 13-17. Πίτερς και Κάνααν έβαλαν από δύο βολές για την ισοπαλία (17-17). Μάνεκ και Κάνααν σκόραραν για το τελικό 19-19 της πρώτης περιόδου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, η Ζάλγκιρις ξέφυγε με 21-23 χάρη σε φλόουτερ του Λεκαβίτσιους, με τον Λούντζη να απαντά άμεσα για το 23-23. Ο Πίτερς έδωσε λύση από μακριά, γράφοντας με τρίποντο το 26-23, ενώ ο Έβανς μείωσε σε 26-25 μετά από λάθος του Σίκμα. Ο Μπραζντέικις μετά από επιθετικό ριμπάουντ έγραψε το 28-25, ενώ ο Σίκμα με ωραία πάσα του Φαλ διαμόρφωσε το 30-27. Ο Μπραζντέικις με τρίποντο έφερε για πρώτη φορά τους γηπεδούχους μπροστά με +6 (33-27), ενώ ο Γουόκαπ έβαλε δεύτερο συνεχόμενο για το 36-27. Ο Κάνααν πήρε τη σκυτάλη με «στοπ» και λέι απ για το 38-27 του Ολυμπιακού, ενώ ο Γουόκαπ με τρίποντο υπέγραψε το 42-27, με τους γηπεδούχους να τρέχουν ένα 12-0. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 43-31.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Έβανς μείωσε σε 45-36 με δύσκολο τρίποντο, όμως ο Γουόκαπ απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 48-36. Με τον Φαλ να δημιουργεί εκ νέου, ο Κάνααν σκόραρε κι αυτός από μακριά, για το +15 του Ολυμπιακού (51-36). Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε σε 51-40 με λέι απ του Έβανς και βολές του Ουλάνοβας, όμως ο Κάνααν ήταν «καυτός» και έβαλε δύο σερί τρίποντα για το 57-42! Ο Έβανς έπαιζε μόνος του για τους Λιθουανούς και σκόραρε ξανά τρίποντο για το 59-47, όμως ο Μπραζντέικις έκανε το ίδιο για το 64-49. Δύο βολές του Μιλουτίνοφ έφεραν για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό στο +17 (66-49). Η τρίτη περίοδος έληξε 69-52 με τρίποντα από Πίτερς και Μάνεκ.

Ο Μάνεκ μείωσε προσωρινά στους 14 με δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο στις αρχές της τέταρτης περιόδου, όμως ο Πίτερς απάντησε με πέντε σερί πόντους για το 74-55. Η Ζάλγκιρις προσπάθησε να αντιδράσει και έριξε τη διαφορά στους 15 με τρίποντο του Έβανς που συνέχισε να παίζει μόνος του. Ο Χέιζ μαζί με τον Ουλάνοβας μείωσαν σε 77-64, όμως ο Λαρεντζάκης έβαλε σημαντικό σουτ από μακριά (81-66), που έκοψε τα… φτερά των Λιθουανών. Ο Κάνααν ολοκλήρωσε το εξαιρετικό του βράδυ πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας με νέο τρίποντο (84-66), που αποτέλεσε τη… χαριστική βολή για τη Ζάλγκιρις.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 43-31, 69-52, 89-72

