Με ένα ακόμη απρόοπτο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά στη Λεωφόρο!



Μετά τους Τσέριν, Βέρμπιτς, Τζούριτσιτς, Γεντβάι και Χουάνκαρ που δεν θα προλάβαιναν το ματς με την ομάδα των βορείων προαστίων, πρόβλημα προέκυψε και με τον Άντραζ Σπόραρ!



Ο Σλοβένος στράικερ του «τριφυλλιού» ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον δικέφαλο και τέθηκε νοκ άουτ για το ματς του «Απόστολος Νικολαϊδης», ενώ εκτός είναι και ο Μπερνάρ που έχει δηλωθεί να εκτίσει στην 24η αγωνιστική.



Σε αντίθεση ωστόσο με το ματς του Κυπέλλου στους 21 εκλεκτούς του Φατίχ Τερίμ, επέστρεψαν οι Ακαϊντίν και Ούγκο που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της ρεβάνς του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.



Αναλυτικά η αποστολή:

Λοντίγκιν, Ντραγκόφσκι, Λίλο, Βαγιαννίδης, Ρουμπέν, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Μπακασέτας, Λημνιός, Μαντσίνι, Ούγκο, Αϊτόρ, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Παλάσιος, Βιλένα, Αράο, Ακαϊντίν.





