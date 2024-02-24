Γνωστή έγινε η ενδεκάδα, με την οποία παρατάσσει την ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λαμία (24/2, 19:00).



Ο Αργεντινός τεχνικός δεδομένης και της απουσίας του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς επέλεξε τους Άμραμπατ και Ελίασον για τα δύο άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής.



Συγκεκριμένα, σε σύστημα 4-4-1-1, ο Στάνοβιτς θα είναι στην εστία, ο Σιντιμπέ στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Πήλιος στο αριστερό, με τους Βίντα και Κάλενς στο κέντρο αυτής. Δίδυμο στα χαφ του άξονα οι Γιόνσον και Πινέδα, με τον Άμραμπατ (βάσει γραφήματος) στα δεξιά της μεσοεπιθετικής γραμμής και τον Ελίασον στα αριστερά. Λίγο πιο πίσω από τον Πόνσε θα κινείται ο Τσούμπερ.



Υπενθυμίζεται ότι ο Ματίας Αλμέιδα δεν υπολογίζει στους Γκαρσία, Μουκουντί, Ρότα και Ζίνι, ενώ εκτός έμεινε ο Μήτογλου (που έχει επιστρέψει στις προπονήσεις) αλλά και ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Αντίθετα, σε σχέση (και) με το ματς με τον Άρη επιστρέφουν οι Πόνσε, Βίντα, Σιμάνσκι, Μάνταλος και Φερνάντες.



ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς – Σιντιμπέ, Βίντα, Κάλενς, Πήλιος – Άμραμπατ, Γιόνσον, Πινέδα, Ελίασον – Πόνσε, Τσούμπερ.



Στον πάγκο για τους «κιτρινόμαυρους»: Αθανασιάδης, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Γαλανόπουλος, Αραούχο, Φερνάντες, Πισάρο

