Έκανε περίπατο κόντρα στον Απόλλωνα Πάτρας και έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο του σερί στην Stoiximan Basket League ο Παναθηναϊκός!



Οι «πράσινοι» δεν αντιμετώπισαν την παραμικρή δυσκολία στο κεκλεισμένων των θυρών ΟΑΚΑ (θα δώσουν χωρίς κόσμο και το ντέρμπι με την ΑΕΚ στις 20/11, στο τελευταίο παιχνίδι τη τιμωρίας τους), επικρατώντας με το εμφατικό 112-60 των Πατρινών και βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 5-0, πριν ταξιδέψουν στη Γερμανία, όπου θα αντιμετωπίσουν την Άλμπα (10/11, 21:00) για την 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Το ματς:

Τα δεκάλεπτα:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Εργκίν Αταμάν να επιλέγει τους Γκάι, Γκραντ, Γκριγκόνις, Μαντζούκας και Μπαλτσερόφσκι για την αρχική του πεντάδα, ενώ οι φιλοξενούμενοι παρατάχθηκαν με Μουράτο, Γουάσινγκτον, Γκιουζέλη, Σαλούστρο και Μπράουν. Οι «πράσινοι» έδειξαν την ανωτερότητά τους από τα πρώτα λεπτά στο ΟΑΚΑ, αφού μετά το αρχικό 5-5 «πάτησαν γκάζι» και προηγήθηκαν με 18-5, χάρη σε σερί 13-0! Δύο τρίποντα από Μαντζούκα και Σλούκα, εκτόξευσαν τη διαφορά στο +20 (28-8), ο Γουάσινγκτον ήταν ο μόνο εύστοχος για τον Απόλλωνα και ο Χουάντσο με δικό του τρίποντο διαμόρφωσε το 33-12 της πρώτης περιόδου.Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού να κυριαρχούν μέσα στη ρακέτα, διατηρώντας τη διαφορά υπέρ της ομάδας τους σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Αντετοκούνμπο με διαδοχικά εντυπωσιακά καρφώματα αλλά και εύστοχο τρίποντο, διαμόρφωσε το 46-23, ο Απόλλωνας αδυνατούσε να βρει λύσεις σε άμυνα και επίθεση, με τους γηπεδούχους να εκμεταλλεύονται στο έπακρο την περίσταση., πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 35 πόντων (62-27)! Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας 15/24 δίποντα, 10/18 τρίποντα και 27 περισσότερα ριμπάουντ (32 αντί 5) από τους αντιπάλους τους!Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με εύστοχο τρίποντο του Γκιουζέλη για τον Απόλλωνα, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έδειξε διάθεση να χαλαρώσει, αφού απάντησε με σερί 9-0, αυξάνοντας την υπέρ του διαφορά στο +41 (71-30). Γκριγκόνις και Μωραΐτης έδωσαν συνέχεια στην… τρίποντη ραψωδία της ομάδας τους, δίνοντάς της τη μέγιστη υπέρ της διαφορά στο ματς (85-41), πριν ο Μπαλτσερόφσκι φτάσει τους 13 προσωπικούς πόντους, διαμορφώνοντας το 89-42 με τη λήξη της τρίτης περιόδου.Διαδικαστικού χαρακτήρα το τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Αταμάν να δοκιμάζει διάφορα σχήματα, αλλά τους παίκτες του να συνεχίζουν να κυριαρχούν στο παρκέ. Ο Καλαϊτζάκης με τρίποντο «έγραψε» το 95-45 και ο Μωραΐτης έφτασε τους 16 πόντους με 5/5 από μακριά, μέχρι το τελικό 112-60 με το οποίο επικράτησε ο Παναθηναϊκός!30-12, 62-27, 89-42, 112-60

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.