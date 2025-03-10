Παναθηναϊκός: Αναλαμβάνει άμεσα η Σελέν Ερντέμ

Δεύτερη αλλαγή στον πάγκο του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν. Οι «πράσινοι» συμφώνησαν με την Σελέν Ερντέμ, με την Τουρκάλα προπονήτρια να έρχεται άμεσα στην Αθήνα και να κάνει ντεμπούτο την Τετάρτη στο πρώτο ματς των playoffs απέναντι στον Αμύντα.



Η Ερντέμ, που έκανε εξαιρετικό έργο στον ΠΑΣ Γιάννινα οδηγώντας τον στον τελικό του Κυπέλλου, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με τους Ηπειρώτες και θα πάρει τη θέση του Γιώργου Σίμου. Η προπονήτρια από την Τουρκία έχει γίνει viral λόγω των στιλιστικών επιλογών της, καθώς φορά κοστούμι και γόβες στον πάγκο.

Σημειώνεται πως ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τρίτος την κανονική περίοδο και εφόσον περάσει το εμπόδιο του Αμύντα, θα παίξει με μειονέκτημα έδρας στα ημιτελικά απέναντι στον πολύ ισχυρό Αθηναϊκό, που τον νίκησε στη Λεωφόρο στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.

