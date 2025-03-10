NBA: «Αν ο Ντόντσιτς είναι 122 κιλά και τους πηγαίνει στους τελικούς, ας είναι!»

Έναν σύμμαχο στην κουβέντα που έχει ανοίξει για το αν προσέχει όσο πρέπει το σώμα του βρήκε ο Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ δόθηκε με ανταλλαγή στους Λέικερς από τους Μάβερικς, που φέρονται να είχαν ως δικαιολογία την κακή φυσική κατάσταση, την έλλειψη εργατικότητας και το μεγάλο του βάρος. Ωστόσο ο συμπαίκτης του στο Ντάλας στο πρώτο μισό της σεζόν, Κουέντιν Γκράιμς, έσπευσε να υπερασπιστεί τον 26χρονο άσο.



«Ό,τι και να λένε, αν ο Ντόντσιτς είναι 122 κιλά και τους πηγαίνει στους τελικούς, ας είναι 122 κιλά! Είναι τρελό!», δήλωσε ο 24χρονος γκαρντ, που τον Φεβρουάριο παραχωρήθηκε από το Ντάλας στους Σίξερς. «Όλα αυτά που λέγονται για τον Λούκα είναι ένα αφήγημα. Κι όταν κάτι κυκλοφορεί, όλοι το αποδέχονται σαν να είναι πραγματικότητα», πρόσθεσε.

