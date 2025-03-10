Η bwin, Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται χρόνια πολλά στους «ερυθρόλευκους», για τα 100α γενέθλια από την ίδρυση του συλλόγου! «Πόσο ζυγίζει μια φανέλα; Όσο ζυγίζει ένα όνειρο, όσο 100 χρόνια, όσο ζυγίζει ένα λιμάνι και μία θάλασσα, όσο τρεις γενιές και χιλιάδες καρδιές. Όσο αυτά που μοιραζόμαστε. Πόσο ζυγίζει αυτή η φανέλα; Όσο ζυγίζει ένας θρύλος».

Ο Ολυμπιακός γιορτάζει 100 χρόνια ζωής και στο λεξικό θα τον ανταμώσεις δίπλα στις λέξεις: Επιτυχία, τίτλοι, πάθος, δύναμη, καρδιά, συγκίνηση. Ο σύλλογος σβήνει 100 κεράκια και η φανέλα ξεχειλίζει από υπερηφάνεια και πάθος. Η bwin δεν θα μπορούσε να λείπει από το πλευρό της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, σύμμαχος σε μία διαδρομή με εμπόδια, αλλά και δάφνες αποθέωσης.

Οι Πειραιώτες και η bwin πορεύονται μαζί την τελευταία επταετία σε μία ανεπανάληπτη διαδρομή επιστροφής σε τίτλους, στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ και της καταξίωσης! H bwin, ως Μεγάλος Χορηγός ήταν σύμμαχος, ώστε ο σύλλογος να πατά γερά και να κερδίζει την αναγνώριση σε κάθε γήπεδο της Ευρώπης. Επτά χρόνια μαζί, στις χαρές και στις λύπες, στις κακές βραδιές, αλλά και στα αποθεωτικά - από την μπασκετική Ευρώπη - ραντεβού.

O Ολυμπιακός έγινε 100 ετών, σε μια στιγμή ορόσημο για την ιστορία του! Η bwin είναι στο πλευρό του και γιορτάζει μαζί του τον ένα αιώνα ζωής, μίας ομάδας που έχει μάθει να ζει και να μεγαλώνει «κυνηγώντας» με τίτλους.

Άλλωστε, το βραβευμένο brand και οι «ερυθρόλευκοι» σε αυτή την κοινή διαδρομή έζησαν στιγμές ανεκτίμητες. Η bwin πίστεψε στους Πειραιώτες και μαζί ανέβασαν τον πήχη, βήμα - βήμα με πίστη στο πλάνο. Ο σύλλογος έβγαλε στο παρκέ την ψυχή του και ο Μεγάλος Χορηγός περήφανος έζησε και ζει από κοντά τις ιαχές ενθουσιασμού.

Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η αγάπη για το άθλημα ήταν τα θεμέλια για μια σχέση, η οποία με τον χρόνο ολοένα και ενισχυόταν. Άλλωστε, σε όλα τα εμπόδια, στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν η bwin ήταν εκεί, αναπόσπαστο κομμάτι της «ερυθρόλευκης» πραγματικότητας. Οι στιγμές εξάλλου, κάνουν πάντα τη διαφορά και το ταξίδι της bwin με τον Ολυμπιακό έχει πολλές.

Ομάδα - πρότυπο και δράσεις εκτός γηπέδου

Μια ομάδα - πρότυπο, όπου ο σεβασμός, η πίστη και ο επαγγελματισμός συνδέθηκαν άρρηκτα με τις αξίες της bwin. To κορυφαίο στοιχηματικό brand μοιράζεται με τον Ολυμπιακό τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και κάνουν τα πάντα για να βρίσκονται ο καθένας στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Ολυμπιακός παραμένει μεγάλη ομάδα κι εκτός γηπέδου, κάτι που αποτυπώνεται και στις δράσεις του μαζί με την bwin.

Τα αποτελέσματα της πολύπλευρης συνεργασίας είναι εντυπωσιακά, δείγμα των εξαιρετικών σχέσεων ανάμεσα τους. Το βραβευμένο στοιχηματικό brand και οι «ερυθρόλευκοι» συνεργάζονται σε διάφορα κοινωνικά projects και η κοινή τους δράση έχει βοηθήσει ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Οι επισκέψεις οργανώσεων σε προπονήσεις και παιχνίδια, η παρουσία παικτών σε ιδρύματα, αλλά και τα φιλικά στήριξης την περίοδο του Covid-19 αποτυπώνουν το σπουδαίο κοινωνικό πρόσωπο. Ποιος θα ξεχάσει άλλωστε το «bwin TOURNAMENT AGAINST COVID-19», όπου συγκεντρώθηκε υγειονομικό υλικό για την κάλυψη των αναγκών των Νοσοκομείων.

Στιγμές που σημάδεψαν τον σύλλογο!

Η ιστορία θρυλική και το τμήμα μπάσκετ του συλλόγου έχει βάλει τις δικές του πινελιές, ώστε ο οργανισμός να ξεπεράσει τα στενά σύνορα της χώρας. Τρία Ευρωπαϊκά, 13 συμμετοχές σε Final 4 και στιγμές ανεξίτηλες στο μυαλό και την καρδιά χιλιάδων φιλάθλων. Ο… φλας Ντέιβιντ Ρίβερς, το πεταχτάρι του Πρίντεζη, η μαγεία του Σπανούλη, το τρίποντο του «Αϊ Γιώργη», είναι κάποιες από τις στιγμές αποθέωσης που γνώρισε ο Ολυμπιακός. Ρώμη, Κωνσταντινούπολη, Λονδίνο βάφτηκαν στα «ερυθρόλευκα», όμως οι επιτυχίες δεν σταματούν στα τρία ευρωπαϊκά. Η επιστροφή στο Final 4 του Βελιγραδίου έπειτα από πέντε χρόνια, η καθηλωτική αναγνώριση στον αρχηγό, Γιώργο Πρίντεζη, η ανατριχιαστική αποθέωση στο αντίο του Βασίλη Σπανούλη, μα περισσότερο η ειλικρινής και η δίχως όρια αγάπη στον σύλλογο, κάνουν τη σχέση φιλάθλων – ομάδας… θρυλική. Λένε πως για την εκτόξευση χρειάζεται ένα ικανότατο σύνολο, αρμονικά δεμένο. bwin και Ολυμπιακός τα κατάφεραν, πέτυχαν και το ζεστό χειροκρότημα είναι εκεί να θυμίζει το υπέροχο αποτέλεσμα. Χρόνια πολλά Ολυμπιακέ!

Νέα χρονιά, μεγάλες προσδοκίες!

Νέα σεζόν, νέα πρόσωπα, αλλά η προσμονή για επιτυχίες δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός με κινήσεις που προκάλεσαν... θόρυβο στην Ευρώπη έχει ως στόχο να βρεθεί στην κορυφή της EuroLeague. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνεχίζει την προέλασή της στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης και είναι φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Οι Πειραιώτες παίζουν ελκυστικό μπάσκετ και κυρίως με έναν τρόπο παιχνιδιού ο οποίος υποστηρίζει απόλυτα τη φιλοσοφία του προπονητή. Χωρίς κομπασμούς, αλλά με πίστη και αφοσίωση στο πλάνο, ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να βρεθεί σε τέταρτο διαδοχικό Final 4 και αυτή τη φορά να επιστρέψει στην Ελλάδα με την κούπα του πρωταθλητή.

