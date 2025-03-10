To «αιώνιο» ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR για την EuroLeague θα κριθεί στο παρκέ του Novasports

Το «αιώνιο» ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR για την EuroLeague, την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του

μπάσκετ έρχεται να συναρπάσει και θα κριθεί αποκλειστικά στο παρκέ του Novasports!

Οι φίλοι του μπάσκετ την Παρασκευή 14 Μαρτίου (21:15) θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν στο Novasports Prime το μεγάλο ντέρμπι της 29 ης αγωνιστικής της EuroLeague ανάμεσα στον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα και τον επτάστερο πρωταθλητή Ευρώπης Παναθηναϊκό AKTOR του Εργκίν Αταμάν που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Από τις 19:30 οι συνδρομητές της Nova θα μπουν στο ρυθμό του

αγώνα με την εκπομπή Playmakers με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου με όλα τα τελευταία νέα, ρεπορτάζ, δηλώσεις, καλεσμένους και αναλύσεις.

Από το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29 ης αγωνιστικής της EuroLeague ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο (13/3, 20:00), Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν (14/3, 21:45).

Παράλληλα, οι λάτρεις της πορτοκαλί μπάλας, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν του αγώνες Μπαχτσεσεχίρ-Τσεντεβίτα Ολίμπια (11/3, 19:00), Χάποελ Ιερουσαλήμ-Γκραν Κανάρια (11/3, 21:00), Χάποελ Τελ Αβίβ-Άνκαρα (12/3, 19:00), Βαλένθια-Κλουζ Ναπόκα (12/3, 21:30) για την προημιτελική φάση του EuroCup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 11 Μαρτίου

19:00 EuroCup – Προημιτελικός: Μπαχτσεσεχίρ-Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports

Start

21:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ-Γκραν Κανάρια Novasports Prime

Τετάρτη 12 Μαρτίου

19:00 EuroCup – Προημιτελικός: Χάποελ Τελ Αβίβ-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:30 EuroCup: Βαλένθια-Κλουζ Ναπόκα Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 13 Μαρτίου

19:45 EuroLeague - 29η αγωνιστική: Φενερμπαχτσέ – Βιλερμπάν Novasports Start σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:00 EuroLeague: Ζαλγκίρις – Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:00 EuroLeague: Άλμπα Βερολίνου – Μπασκόνια Novasports3 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

21:45 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:45 Playmakers Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 14 Μαρτίου

19:30 Playmakers, A’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή, σχόλιο του Δημήτρη Καρύδα και ρεπορτάζ της Δώρας Παντέλη και του Χρήστου Καούρη

21:30 EuroLeague: Μπάγερν – Αναντολού Εφές Novasports4 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Παρτίζαν Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.