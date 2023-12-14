Πραγματικά ασταμάτητος ήταν τα ξημερώματα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε την καλύτερή του εμφάνιση στο NBA, πετυχαίνοντας 64 πόντους, κάνοντας ρεκόρ καριέρας, ρεκόρ για τους Μπακς και ρεκόρ σεζόν στο πρωτάθλημα. Έτσι τα «ελάφια» πήραν ρεβάνς για τον χαμένο ημιτελικό του In Season Tournament, επικρατώντας 140-126 των Πέισερς μέσα στο Μιλγουόκι!

Ο «Greek Freak» ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του που ήταν 55 πόντοι κόντρα στους Γουίζαρντς πριν από λίγο καιρό, με τους 64 πόντους που είχε κόντρα στην Ιντιάνα, με 20/25 δίποντα και 24/32 βολές, ενώ παράλληλα έκανε double-double 14 ριμπάουντ, είχε 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 3 λάθη και 1 φάουλ σε 37:13.

Σημαντική ήταν η βραδιά και για τον Ντέμιαν Λίλαρντ, ο οποίος με τα 2 εύστοχα τρίποντα (σε 8 προσπάθειες) που είχε στον αγώνα, βρίσκεται πλέον στο TOP 5 των κορυφαίων τριποντέρ στην ιστορία του ΝΒΑ. Από εκεί και πέρα, ο «Dame» ολοκλήρωσε τον αγώνα 21 πόντους, 6 ασίστ και 4 ριμπάουντ κόντρα στους Πέισερς.

Για τους ηττημένους, ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον είχε 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 22 πόντους και μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Επόμενο παιχνίδι για τους Μπακς είναι με τους Πίστονς, τα ξημερώματα της Κυριακής (17/2, 01:00) στο Fiserv Forum.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-33, 70-63, 101-94, 140-126

Στα υπόλοιπα ματς…

Οι Σίξερς με 41 πόντους του Τζοέλ Εμπίντ πέρασαν με 129-111 από το Ντιτρόιτ και οι Πίστονς έφτασαν στις 21 σερί ήττες ισοφαρίζοντας το αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία τους (που εκτεινόταν στις σεζόν 1979/80 και 1980/81). Παράλληλα είναι το έκτο μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Οι Λέικερς άλωσαν δύσκολα με 122-119 το Σαν Αντόνιο με 37 πόντους και 10 ριμπάουντ του Άντονι Ντέιβις και παρά την απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς. Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά είχε 30 πόντους, 13 ριμπάουντ και 6 τάπες για τους Σπερς που έφτασαν τις 18 σερί ήττες.

Οι Νετς έκαναν την έκπληξη νικώντας στο Φίνιξ με 116-112. Καμ Τόμας με 24 και Μικάλ Μπρίτζες με 21 πόντους έκαναν τη διαφορά, ενώ ο Ντέβιν Μπούκερ είχε 34 πόντους και 12 ασίστ για τους Σανς, με τον Κέβιν Ντουράντ να ακολουθεί με 27 πόντους.

