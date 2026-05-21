Με ιδανικό τρόπο αποχαιρέτησε τη φετινή σεζόν ο Asteras AKTOR που επικράτησε 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.

Οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ με τον Μπαρτόλο, δέχτηκαν την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος με το πέναλτι του Λομπάτο μένοντας και με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Γραμμένου, αλλά βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Χαραλαμπόγλου που είχε περάσει ως αλλαγή.

Έτσι, ο Asteras AKTOR έκλεισε τη χρονιά στη 3η θέση της ειδικής βαθμολογίας των playouts αφού έπιασε με 36 βαθμούς τον Παναιτωλικός, υπερτερώντας στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Στο 4' ο Κουτσερένκο μάζεψε το σουτ του Μακέντα, με τον Asteras AKTOR να ανοίγει το σκορ στο 28' με το υπέροχο τέρμα του Μπαρτόλο που απέφυγε εξαιρετικά τον προσωπικό του αντίπαλο και με το δεξί εκτέλεσε ιδανικά για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν το πάνω χέρι, χάνοντας τεράστια ευκαιρία στο 35' όταν ο Κουτσερένκο είπε «όχι» στο σουτ του Μακέντα και ο Άλχο από κοντά αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα άουτ. Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, με τον Σμυρλή στο 36' να επιχειρεί το δυνατό σουτ που έβγαλε ο Χατζηεμμανουήλ και το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τους Αρκάδες μπροστά στο σκορ.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Μπουχαλάκη στο 48' να εκτελεί απευθείας το φάουλ από καλό σημείο που κατέληξε στην αγκαλιά του Χατζηεμμανουήλ, ενώ στο 63' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον τερματοφύλακα του Asteras AKTOR να αποκρούει την εκτέλεση του Μπουχαλάκη.

Οι παίκτες του Asteras AKTOR ήταν απρόσεκτοι στα μαρκαρίσματά τους, ο Γραμμένος τράβηξε τον Μπάτζι στην περιοχή και είδε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Ο Λομπάτο ανέλαβε το δεύτερο πέναλτι στο 70' και ήταν εύστοχος για το 1-1 της ομάδας του Γιάννη Αναστασίου.

Παρότι οι Αρκάδες έμειναν με παίκτη λιγότερο κατάφεραν να βρουν το γκολ της νίκης καθώς στο 82' ο Χαραλαμπόγλου εκμεταλλεύτηκε το κενό στην ομάδα του Παναιτωλικού και με το ιδανικό πλασέ σημείωσε το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ στο Αγρίνιο.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (84' Μπελεβώνης), Κόγιτς, Σιέλης (46' λ.τρ. Γκράναθ), Μανρίκε, Μπουχαλάκης (84' Νικολάου), Εστέμπαν (29' λ.τρ. Σατσιάς), Μπρέγκου (61' Αγκίρε), Σμυρλής, Λομπάτο, Μπάτζι.

Asteras AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Άλχο (84' Εμμανουηλίδης), Τερεζίου, Σίπτσιτς, Λάσκαρης, Τζανδάρης (78' Γρομητσάρης), Γιαμπλόνσκι, Μεντιέτα (84' Αλμύρας), Γραμμένος, Μπαρτόλο (65' Πέρεζ), Μακέντα (78' Χαραλαμπόγλου).

