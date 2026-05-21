Λίγες μόνο ώρες απομένουν για την έναρξη του Final Four της Ευρωλίγκας στην Αθήνα, με τους προπονητές των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν στη μεγάλη μπασκετική γιορτή της Ευρώπης να μιλούν το μεσημέρι της Πέμπτης (21/05) στη συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι Γιώργος Μπαρτζώκας και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχαν μια όμορφη και αστεία στιγμή, όντας αμφότεροι φανερά ορεξάτοι για πειράγματα και αστεία!

Συγκεκριμένα, τη στιγμή που τόσο οι δύο προπονητές μαζί με τους Κώστα Παπανικολάου και Νάντο Ντε Κολό ετοιμαζόντουσαν να βγάλουν την καθιερωμένη φωτογραφία μπροστά στο βαρύτιμο τρόπαιο, ο Έλληνας τεχνικός σήκωσε τις γροθιές του και πήρε πόζα μποξέρ, προκαλώντας τον Λιθουανού τεχνικό, ο οποίος και λύθηκε στα γέλια!

Δείτε το βίντεο:

Bartzokas and Saras having a moment next to the EuroLeague trophy 😁 pic.twitter.com/Eu65JawBXI — BasketNews (@BasketNews_com) May 21, 2026

