Στην 10η και τελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, η Κηφισιά ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με θετικό αποτέλεσμα, επικρατώντας 3-2 σε ένα παιχνίδι με έντονο ρυθμό και αρκετές εναλλαγές στο σκορ απέναντι στην ουραγό ΑΕΛ Novibet στη Λεωφόρο.

Η ομάδα του Σεμπανστιάν Λέτο μπήκε δυνατά και άνοιξε το σκορ μόλις στο 3’ με τον Λαρουσί, όμως η Λάρισα απάντησε άμεσα στο 6’ με τον Τούπτα, κρατώντας το παιχνίδι σε ισορροπία από νωρίς. Οι γηπεδούχοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο 31’ με τον Πόμπο, αλλά οι «βυσσινί» ισοφάρισαν στο 53’ με εντυπωσιακό σουτ του Πέρες.

Τη λύση για την Κηφισιά έδωσε στο 78’ ο Αμανί, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2 και χαρίζοντας στην ομάδα των βορείων προαστίων τη νίκη στο φινάλε της σεζόν, ενώ η ΑΕΛ Novibet αποχαιρέτησε τη μεγάλη κατηγορία στην τελευταία θέση.

Το ματς

Ο αγώνας της Κηφισιάς με την ΑΕΛ Novibet ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και γρήγορες φάσεις, με τους γηπεδούχους να ανοίγουν το σκορ στο 3’ με τον Λαρουσί, μετά από τελείωμα μέσα από την περιοχή.

Η απάντηση της ΑΕΛ ήταν άμεση, καθώς στο 6’ ο Τούπτα ισοφάρισε σε 1-1 με ωραία συνεργασία, σε ένα ματς που είχε από νωρίς πολλές εναλλαγές. Λίγο αργότερα ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για οφσάιντ μέσω VAR.

Πριν από την ανάπαυλα, η Κηφισιά ανέκτησε το προβάδισμα στο 31’ με τον Πόμπο, έπειτα από εξαιρετική κεφαλιά-πάσα του Ζέρσον, διαμορφώνοντας το 2-1 του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος η ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε ξανά στο 53’ με τον Πέρες, ο οποίος με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 2-2. Η τελική απάντηση ήρθε στο 78’, όταν ο Αμανί εκτέλεσε από κοντά, δίνοντας στην Κηφισιά τη νίκη με 3-2 σε ένα παιχνίδι με συνεχόμενες ανατροπές και υψηλή ένταση.

Οι 11άδες του αγώνα:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Μποτία, Πέτκοφ, Πόμπο, Ζέρσον Σόουζα, Πέρεθ, Λαρουσί, Νάνελι, Μπένι, Θεοδωρίδης.

ΑΕΛ Νovibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Μασόν, Φερίγκρα, Ναόρ, Γκρόζος, Παπαγεωργίου, Ατανάσοφ, Πέρες, Πασάς, Τούπτα, Σαγκάλ

Διαιτητής: Γιάννης Παπαδόπουλος

Επόπτες: Άγγελος Κολλιάκος, Πέτρος Πάτρας

4ος: Σταύρος Τσιμεντερίδης

VAR: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης

AVAR: Μελέτιος Γιουματζίδης

Πηγή: skai.gr

