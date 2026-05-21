Με τον πλέον εντυπωσιακό και εκκωφαντικό τρόπο ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν ο Ατρόμητος!

Σε ένα ματς δίχως βαθμολογικό ενδιαφέρον, η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες κα πιο παραγωγικές εμφανίσεις των τελευταίων - πολλών - ετών, με το «αστέρι» να συντρίβει με το απίθανο 6-0 τον Πανσερραϊκό στο Περιστέρι για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League!

Απόλυτος πρωταγωνιστής των γηπεδούχων ήταν ο Στίβεν Τσούμπερ με τον Ελβετό μεσοεπιθετικό να... σπάει τα κοντέρ και να πετυχαίνει τέσσερα τέρματα στα πρώτα 40 λεπτά της αναμέτρησης (!), γράφοντας ιστορία ως ο πρώτος παίκτης του Ατρόμητου που πετυχαίνει αυτό τον αριθμό τερμάτων σε έναν αγώνα επαγγελματικής κατηγορίας!

Μάλιστα, η ιστορική βραδιά για τους Περιστεριώτες δεν σταματά εκεί, αφού η αποψινή «εξάρα» είναι η πιο ευρεία νίκη της ομάδας σε επίπεδο πρωταθλήματος!

Με το τρίποντο αυτό οι γηπεδούχοι τερμάτισαν στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας με 46 βαθμούς, ενώ οι Σερραίοι που είχαν υποβιβαστεί και μαθηματικά και αγωνίστηκαν με πολλά νέα πρόσωπα, ολοκλήρωσαν τη σεζόν στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς.

Το ματς:

Καταιγιστικός ήταν ο Ατρόμητος στο ξεκίνημα του αγώνα, με το σύνολο του Ντούσαν Κέρκεζ να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με όμορφο πλασέ του Τσούμπερ από την ασίστ του Τσιγγάρα. Στο 19ο λεπτό ο Ελβετός άσος διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ένα εντυπωσιακό διαγώνιο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, προτού ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός τρία λεπτά αργότερα πετύχει χατ-τρικ με κοντινή προβολή, εκμεταλλευόμενος το τραγικό λάθος στην άμυνα του Πανσερραϊκού.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να παίζουν σε υψηλό τέμπο και να κυριαρχούν επί των Σερραίων, φτάνοντας και σε τέταρτο τέρμα πέντε λεπτά πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, όταν ο Τσούμπερ έγραψε το 4-0 από όμορφη τελική πάσα του Πνευμονίδη. Σε πιο αργό τέμπο κινήθηκε το δεύτερο 45λεπτο, με τον Ατρόμητο ωστόσο να βρίσκει δύο ακόμη τέρματα και να εκτοξεύει το σκορ στο 6-0, χάρη στα γκολ των Τσιλούλη και Πνευμονίδη στο 78ο και 81ο λεπτό!

Οι συνθέσεις του αγώνα:

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Αθανασίου, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρουνερ (74' Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ (59' Τσιλούλης), Πνευμονίδης, Τσούμπερ (82' Γιουμπιτάνα), Μπάκου (59' Τσαντίλας), Φαν Βέερτ (59' Καραμάνης).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Σακαλίδης, Γεωργιάδης, Χάβος (36' Λύρατζης), Καρασαλίδης, Βόλνεϊ, Αμπουγκόν, Μασκανάκης (46' Τεϊσέιρα), Ομεονγκά, Μπεν Σαλάμ (73' Λιάσος), Ρουμιάντσεφ (46' Ριέρα), Καρέλης (46' Ίβαν).

