Τραγικό τέλος είχε η Λάουρα Ντάλμαϊερ, δις Ολυμπιονίκης και επτά φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια στο δίαθλο, καθώς έχασε τη ζωή της έπειτα από ατύχημα σε ορειβατική αποστολή στο βόρειο Πακιστάν.

Η 31χρονη βρισκόταν στο όρος Laila Peak της οροσειράς Karakoram, σε υψόμετρο περίπου 5.700 μέτρων, όταν καταπλακώθηκε από πέτρες που αποκολλήθηκαν από το βουνό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομάδας της. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας και η περιοχή ήταν εξαιρετικά απομονωμένη, καθιστώντας την επιχείρηση διάσωσης ιδιαίτερα δύσκολη.

Λόγω του υψηλού κινδύνου για νέες κατολισθήσεις και των κακών καιρικών συνθηκών, η αεροδιάσωση κρίθηκε αδύνατη, ενώ και οι διασώστες που επιχειρούσαν πεζοί δυσκολεύτηκαν να την προσεγγίσουν. Ο ορειβατικός της σύντροφος κατάφερε να κατέβει και να ειδοποιήσει τις αρχές, αλλά ήταν πλέον αργά. Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε από την ομάδα της στο δίκτυο Sky Germany.

Η Ντάλμαϊερ, έμπειρη ορειβάτισσα, είχε ταξιδέψει στην περιοχή από τα τέλη Ιουνίου και είχε ήδη κατακτήσει το Great Trango Tower. Εκτός από τις σπουδαίες διακρίσεις της στον αθλητισμό – με αποκορύφωμα τα δύο χρυσά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 2018 στην Πιονγκτσάνγκ – η ίδια είχε αποσυρθεί από την επαγγελματική δράση το 2019, σε ηλικία μόλις 25 ετών.

Ακολούθησε καριέρα σχολιάστριας στο ZDF και παρέμεινε δραστήρια στον χώρο του βουνού ως πιστοποιημένη οδηγός ορειβασίας και σκι, αλλά και ως μέλος ομάδας διάσωσης.

