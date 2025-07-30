Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σοβαρά παράπονα από τους παίκτες της Μπαρτσελόνα για τις νέες φανέλες

Ακόμα δεν ξεκίνησε η χρονιά άρχισαν οι γκρίνιες στην Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα

Η νέα σεζόν μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά οι γκρίνιες δεν άργησαν να φανούν. Συγκεκριμένα, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έκαναν σοβαρά παράπονα για τις νέες φανέλες, τις οποίες τις δοκίμασαν στη φιλική νίκη με 3-1 επί της Βίσελ Κόμπε.

Και αυτό διότι όπως αναφέρουν τα ξένα Μέσα, οι ποδοσφαιριστές ισχυρίζονται πως οι συγκεκριμένες φανέλες κρατούν πολύ ιδρώτα και τις καθιστά βαριές, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει όλο αυτό τη δουλειά τους.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται καμία άλλη ομάδα που έχει χρησιμοποιήσει τις φανέλες από την ίδια εταιρεία δεν έχει παραπονεθεί ποτέ.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπαρτσελόνα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark