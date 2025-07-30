Η νέα σεζόν μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά οι γκρίνιες δεν άργησαν να φανούν. Συγκεκριμένα, οι παίκτες της Μπαρτσελόνα έκαναν σοβαρά παράπονα για τις νέες φανέλες, τις οποίες τις δοκίμασαν στη φιλική νίκη με 3-1 επί της Βίσελ Κόμπε.

Και αυτό διότι όπως αναφέρουν τα ξένα Μέσα, οι ποδοσφαιριστές ισχυρίζονται πως οι συγκεκριμένες φανέλες κρατούν πολύ ιδρώτα και τις καθιστά βαριές, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει όλο αυτό τη δουλειά τους.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρεται καμία άλλη ομάδα που έχει χρησιμοποιήσει τις φανέλες από την ίδια εταιρεία δεν έχει παραπονεθεί ποτέ.

❗️ Quejas en los jugadores del Barça por la textura de las camisetas ya que con el sudor ganan excesivo peso



💧 Es una de las consecuencias de la humedad extrema que está sufriendo el equipo



✍️ @JoanPoquiEraso https://t.co/GRVq98XXYZ — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 30, 2025

