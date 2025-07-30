Solobasket: Φαβορί ο Παναθηναϊκός για Βούσεβιτς αν φύγει από Μπούλς

Ο Μαυροβούνιος έμπειρος σέντερ Νίκολα Βούσεβιτς είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει φέτος πριν ξεκινήσει η σεζόν από τους Σικάγο Μπουλς στα 35 του χρόνια με τα σενάρια για να αγωνιστεί στην Ευρώπη να έχουν πάρει “φωτιά”.

Το ισπανικό “Solobasket” χρίζει ως φαβορί τον Παναθηναϊκό για τον 35χρονο σέντερ με την προϋπόθεση να πληρωθεί ένα buy -out από τον Παναθηναϊκό. Παρόλα αυτά υπάρχει και το ανοιχτό ενδεχόμενο να συνεχίσει στο NBA μέσω κάποιας ανταλλαγής.

Πηγή: skai.gr

