Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Φακούντο Γκονζάλες της Γιουβέντους

Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του 22χρονου Ουρουγουανού στόπερ της Γιουβέντους

ΠΑΟΚ

Το όνομα του ΠΑΟΚ με το μέλλον του Φακούντο Γκονζάλες της Γιουβέντους συνδέουν οι Ιταλοί!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μίρκο Ντι Νατάλε που ασχολείται με το ρεπορτάζ των «μπιανκονέρι», οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται ζεστά για την απόκτηση του 22χρονου Ουρουγουανού στόπερ.

Ανάμεσα στις ομάδες που τσεκάρουν τον διεθνή άσο είναι η Εσπανιόλ, η Τζένοα και η Πάρμα, αλλά και άλλες ομάδες από τη Serie A.

Την περσινή σεζόν, ο Γκονζάλες είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Φέγενοορντ, με την οποία και κατέγραψε 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας και στο Champions League.

Να σημειωθεί πως το συμβόλαιό του με τη Γιούβε ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ, από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τη «Γηραιά Κυρία» έχει δοθεί δανεικός σε Σαμπντόρια και Φέγενοορντ.

