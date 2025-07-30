Το όνομα του ΠΑΟΚ με το μέλλον του Φακούντο Γκονζάλες της Γιουβέντους συνδέουν οι Ιταλοί!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Μίρκο Ντι Νατάλε που ασχολείται με το ρεπορτάζ των «μπιανκονέρι», οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται ζεστά για την απόκτηση του 22χρονου Ουρουγουανού στόπερ.

Ανάμεσα στις ομάδες που τσεκάρουν τον διεθνή άσο είναι η Εσπανιόλ, η Τζένοα και η Πάρμα, αλλά και άλλες ομάδες από τη Serie A.

Την περσινή σεζόν, ο Γκονζάλες είχε παραχωρηθεί δανεικός στη Φέγενοορντ, με την οποία και κατέγραψε 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας και στο Champions League.

Να σημειωθεί πως το συμβόλαιό του με τη Γιούβε ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ, από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τη «Γηραιά Κυρία» έχει δοθεί δανεικός σε Σαμπντόρια και Φέγενοορντ.

✅‼️Facundo #Gonzalez sempre più vicino al rientro, il difensore potrebbe tornare a disposizione già nel corso della prossima settimana. Su di lui c'è sempre l'interesse di #Genoa, #Parma, #Espanyol, #Paok e altri club italiani e spagnoli. https://t.co/fhhlpXRR6I pic.twitter.com/otpLyF3EKB — Mirko Di Natale (@_Morik92_) July 30, 2025

