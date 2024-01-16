Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέθανε ξαφνικά στα 43 του ο πρόεδρος της Χέρτα

Ο Κάι Μπέρνσταϊν, πρόεδρος της Χέρτα, έφυγε από τη ζωή μόλις στα 43 του

Κάι Μπέρνσταϊν

Έφυγε από τη ζωή εντελώς ξαφνικά ο πρόεδρος της Χέρτα, Κάι Μπέρνσταϊν, σε ηλικία μόλις 43 ετών. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του, παρά μόνο πως δεν είχε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, με την είδηση του θανάτου του να σοκάρει όλη την ποδοσφαιρική κοινή γνώμη στη Γερμανία.

Ο εκλιπών, που είχε μία κόρη, είχε αναλάβει τα ηνία του συλλόγου του Βερολίνου το καλοκαίρι του 2022. Η Χέρτα είναι μετά από 17 αγωνιστικές έβδομη στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ποδόσφαιρο πρόεδρος Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark