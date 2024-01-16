Πέθανε ξαφνικά στα 43 του ο πρόεδρος της Χέρτα

Έφυγε από τη ζωή εντελώς ξαφνικά ο πρόεδρος της Χέρτα, Κάι Μπέρνσταϊν, σε ηλικία μόλις 43 ετών. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου του, παρά μόνο πως δεν είχε κάποιο γνωστό πρόβλημα υγείας, με την είδηση του θανάτου του να σοκάρει όλη την ποδοσφαιρική κοινή γνώμη στη Γερμανία.

Ο εκλιπών, που είχε μία κόρη, είχε αναλάβει τα ηνία του συλλόγου του Βερολίνου το καλοκαίρι του 2022. Η Χέρτα είναι μετά από 17 αγωνιστικές έβδομη στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας.

Hertha BSC trauert um Kay Bernstein. Am heutigen Dienstag hat Hertha BSC die furchtbare Nachricht erhalten, dass Präsident Kay Bernstein im Alter von 43 Jahren unerwartet verstorben ist. Der gesamte Verein, seine Gremien und Mitarbeitenden sind fassungslos und zutiefst bestürzt. pic.twitter.com/XAAnniUEEn — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 16, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.