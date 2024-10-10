Θρήνος επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τον τραγικό θάνατο του 31χρονου Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης νεκρός μέσα στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ο θάνατος οφείλεται σε πνιγμό, καθώς εντόπισε αφρώδεις μικροφυσαλιδες. Συμφωνα με τον ειδικό, αυτό σημαίνει πως στους πνεύμονες του ποδοσφαιριστή εντοπίστηκε νερό.

Ωστόσο ένα ακόμη μυστήριο παραμένει άλυτο και αφορά το πως ο 31χρονος πνίγηκε στην πισίνα. Φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένονται.

Όπως είναι γνωστό, η σύζυγος του ποδοσφαιριστή, η οποία μένει στην Αγγλία μαζί με το παιδί τους, τον αναζητούσε για ώρες απ' το μεσημέρι της Τετάρτης χωρίς να μπορεί να τον βρει. Κάλεσε τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στο οποίο διέμενε ο Μπάλντοκ στη Γλυφάδα για να πάει να δει τι είχε συμβεί. Ο τελευταίος μετέβη στην κατοικία του ποδοσφαιριστή, όπου μετά από έρευνα τον εντόπισε στην πισίνα χωρίς τις αισθήσεις του. Ενημέρωσε την Άμεση Δράση και στο σημείο έσπευσε όχημα του ΑΤ Γλυφάδας, ενώ κλήθηκε και το ΕΚΑΒ το οποίο βεβαίωσε τον θάνατο του.

Την έρευνα για το συμβάν ανέλαβε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός: «Οδύνη για τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ μας...»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε με συλλυπητήρια ανακοίνωσή τον εκλιπόντα ποδοσφαιριστή της, τονίζοντας ότι άπαντες είναι σοκαρισμένοι για τον αδόκητο χαμό του και θρηνούν την απώλειά του.

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα άνθρωποι της ομάδας και συμπαίκτες του έσπευσαν στην οικεία του 31χρονου αμέσως μετά τα τραγικά νέα που έμαθαν, όντας σε κατάσταση σοκ.

Μεταξύ άλλων οι Γιώργος Τζαβέλλας, Γιάννης Παπαδημητρίου, Σπύρος Βλάχος, Μπαρτ Σένκεφελντ, Χόρντουρ Μάγκνουσον και Τόνι Βιλένα μετέβησαν απευθείας στη Γλυφάδα και στο σπίτι του Μπάλντοκ. Άπαντες θλιμμένοι και μην μπορώντας να πιστέψουν αυτό που συνέβη…

Αναλυτικά το μήνυμα της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Οδύνη… για τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ μας. Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε σοκαρισμένοι από την απώλεια του George μας. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί για τον αδόκητο χαμό του. Στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειας και των οικείων του George Baldock».

Το «αντίο» των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού στον Μπάλντοκ

Η τραγική είδηση του απρόσμενου χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ συγκλόνισε όλο τον κόσμο, αθλητικό και μη, στην Ελλάδα και όχι μόνο...

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, προφανώς, δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν την εξαίρεση από αυτό, δεδομένου πως μέχρι και λίγες ώρες πριν τον θάνατο του συμπαίκτη τους βρίσκονταν μαζί του στην προπόνηση του «τριφυλλιού»!

Κάποιοι εξ αυτών φρόντισαν να σπεύσουν στο σπίτι του αδικοχαμένου Μπάλντοκ, μόλις κυκλοφόρησαν τα άσχημα μαντάτα, μαζί με ανθρώπους της ομάδας.

Άλλοι, με συγκινητικά μηνύματα και αναρτήσεις στα social media, θέλησαν να αποχαιρετίσουν τον «δικό τους» Τζορτζ, τον φίλο και συμπαίκτη τους, όπως είχε κάνει νωρίτερα και η ΠΑΕ...

Δείτε κάποια από τα ποσταρίσματα που έκαναν οι Ζέκα, Μπένιαμιν Βέρμπιτς, Μπαρτ Σένκεφελντ, Φίλιπ Τζούριτσιτς, Χόρντουρ Μάγκνουσον, Ρούμπεν Πέρεθ και Τόνι Βιλένα.

Εθνική και ΕΠΟ για Μπάλντοκ: «Η στιγμή επιβάλλει σιωπή - Συλλυπητήρια από τη δεύτερη οικογένειά του. Αντίο…»

Ανακοίνωση από την Εθνική ομάδα και την ΕΠΟ για τον χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ…

Η «γαλανόλευκη» εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη της και αποχαιρετά έναν δικό της άνθρωπο.

«Η στιγμή επιβάλλει σιωπή. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Συλλυπητήρια από τη δεύτερη οικογένειά του. Αντίο…», καταλήγει η σπαρακτική ανακοίνωση των συμπαικτών του και της ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Αναλυτικά: «Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η Εθνική Ομάδα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρετά τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί ο ανθρώπινος πόνος που προκάλεσε η είδηση του αδόκητου χαμού ενός δικού μας, νέου, ανθρώπου. Η στιγμή επιβάλλει σιωπή. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Συλλυπητήρια από τη δεύτερη οικογένειά του. Αντίο…»

Ο κόσμος της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ θυμάται τα καλύτερα γκολ του Μπάλντοκ

Ήταν απολύτως λογικό να προκληθεί σοκ και στην Αγγλία με την είδηση του χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ.

Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού απεβίωσε στην πισίνα του σπιτιού του, με τις πρώην ομάδες του, αλλά και τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, να εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή.

Οι οπαδοί των «λεπίδων» θυμούνται ορισμένες από τις καλύτερες στιγμές του Μπάλντοκ με τη φανέλα της ομάδας τους. Κυρίως, δυο γκολ που είχε πετύχει απέναντι σε Νόριτς και Σουόνσι. Το ένα με υπέροχη προσποίηση ώστε να γυρίσει μέτωπο προς την εστία και να «εκτελέσει» και το άλλο με μονοκόματο δεξί σουτ έπειτα από διαγώνια κίνηση στην περιοχή.

One of George Baldock’s best hits in a Sheffield United shirt, but not just that, look at how big of a character he was. pic.twitter.com/Z9iNVjeDXs — Jack (@jkanalysis7) October 9, 2024

George Baldock loves Dem Blades! ❤️ pic.twitter.com/256aNDiiAU — Sheffield United (@SheffieldUnited) November 4, 2023

UEFA για Μπάλντοκ: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι, τα συλλυπητήριά μας»

Τον Τζορτζ Μπάλντοκ αποχαιρετάει και η UEFA. Με ανάρτησή της στα social media, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία λέει «αντίο» στον 31χρονο ποδοσφαιριστή, ο οποίο «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη το ελληνικό ποδόσφαιρο και την οικογένεια του Παναθηναϊκού.

Το μήνυμα της UEFA:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για τον θάνατο του αμυντικού του Παναθηναϊκού και της Ελλάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ. Οι σκέψεις μας και τα θερμά συλλυπητήρια είναι στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του».

On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of Panathinaikos and Greece defender George Baldock.



Our thoughts and heartfelt condolences go out to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/78zJwDjBIP — UEFA (@UEFA) October 10, 2024

Βαρύ πένθος στην Εθνική: Με μαύρα περιβραχιόνια στα δύο επόμενα ματς για τον χαμό του Μπάλντοκ

Συντετριμμένοι είναι οι διεθνείς μας ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην Αγγλία και το Λονδίνο για το σημερινό παιχνίδι με αντίπαλο την Αγγλία για το Nations League. Μάλιστα, την τραγική αυτή είδηση την έμαθαν κατά την επιστροφή τους στο ξενοδοχείο από την τελευταία προπόνηση που πραγματοποίησαν στο «Γουέμπλεϊ».

Όπως είναι λογικό, η αναμέτρηση αυτή θα λάβει χώρα σε βαρύ κλίμα, αν και δεν προβλέπεται κάποια αναβολή της αναμέτρησης λόγω του πένθους, καθώς το καλεντάρι είναι «πιεσμένο» και είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αλλαγές, ακόμη και για ένα τόσο σοβαρό γεγονός.

Το βέβαιο είναι πως το πένθος εντός της Εθνικής ομάδας είναι πολύ βαρύ, με αποτέλεσμα να κατατεθεί αίτημα στη UEFA από την ΕΠΟ ώστε στα δύο επόμενα παιχνίδια της «γαλανόλευκης» με Αγγλία (11/10) και Ιρλανδία (13/10) να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, αλλά και να αγωνιστούν οι διεθνείς με μαύρα περιβραχιόνια για να τιμήσουν τη μνήμη του εκλιπόντος δεξιού μπακ.

Παράλληλα, θα γίνει αίτημα προς τους διοργανωτές των επικείμενων αγώνων των Εθνικών Ομάδων όλων των ηλικιών να αγωνιστούν οι παίκτες μας με μαύρα περιβραχιόνια. Αυτό ισχύει για την Εθνική Ελπίδων, την Εθνική Νέων αλλά και την Εθνική Παίδων.

Oλυμπιακός για τον ξαφνικό χαμό του Μπάλντοκ: «Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του»

Όπως ήταν φυσιολογικό, οι ομάδες της Stoiximan Super League, με ποσταρίσματα εξέφρασαν την οδύνη τους για τον θάνατο του Μπάλντοκ, κάτι το οποίο έκανε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μέσω ποσταρίσματος στα social media του συλλόγου.

«Η οικογένεια του Ολυμπιακού συμμετέχει στο πένθος για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του», αναφέρει το μήνυμα των Πειραιωτών.

Η οικογένεια του Ολυμπιακού συμμετέχει στο πένθος για τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Κουράγιο και δύναμη στους οικείους του. pic.twitter.com/a1TfG3sitt — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 10, 2024

Γεννημένος στην Αγγλία, με ελληνικές ρίζες

O Τζορτζ Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκιγχαμ της Αγγλίας στις 9 Μαρτίου 1993 και είχε ελληνικές ρίζες από την πλευρά του πατέρα του. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στην Μίλτον Κέιν Ντονς, ομάδα όπου έκανε ντεμπούτο το Μαϊο του 2010 σε παιχνίδι κόντρα στην Μπράιτον. Με τη φανέλα της Μίλτον Κέιν Ντονς κατέγραψε 107 συμμετοχές και δύο γκολ, ενώ εκεί αγωνίστηκε μέχρι το 2017. Σε αυτά τα επτά χρόνια αγωνίστηκε και με τη μορφή δανεισμού στις αγγλικές Νόρθαμπτον, Τάμγουορθ, Όξφορντ Γιουνάιτεντ και στην ισλανδική Βεστμανέγια.

Το 2017 πήρε μεταγραφή για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία κατέγραψε 219 συμμετοχές (τις 83 από αυτές στην Πρέμιερ Λιγκ), πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στο ενεργητικό του έχει συμμετοχή στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2023 και δύο προβιβασμούς από την Championship στην Premier League.

Ήταν εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική μας ομάδα.

