Μόλις λίγες ώρας μετά τη μυθική επικράτηση της Ελλάδας μέσα στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην Αγγλία (2-1, 10/10), η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή.

Δημοσίευμα της «Bild» αναφέρει πως έχουν ξεκινήσει επαφές με τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος βρίσκεται ελεύθερος στην αγορά μετά την αποχώρηση του από την Μπάγερν Μονάχου. Ακόμη δεν υπάρχει τελική απόφαση, όμως ο Γερμανός τεχνικός φαίνεται πως είναι θετικός για αναλάβει αυτή τη νέα πρόκληση στην καριέρα του.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Τούχελ έχει γνώση από το αγγλικό ποδόσφαιρο χάρη στο πέρασμα του από την Τσέλσι τον Ιανουάριο του 2021 έως και τον Σεπτέμβριο του 2022. Μάλιστα σε εκείνη την περίοδο είχε πανηγυρίσει και ένα Champions League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.