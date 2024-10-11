Λογαριασμός
«Let's do this»: Το πρώτο φετινό τελετουργικό του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με πρωταγωνιστή Βεζένκοφ

Δείτε το πρώτο φετινό... τελετουργικό του Ολυμπιακού πριν την είσοδό του στο παρκέ του ΣΕΦ, με τον Σάσα Βεζένκοφ στο επίκεντρο

Ολυμπιακός: Το πρώτο φετινό τελετουργικό στο ΣΕΦ με πρωταγωνιστή Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της νέας σεζόν και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν το καθιερωμένο «τελετουργικό» τους πριν την είσοδό στο παρκέ του ΣΕΦ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι στο επίκεντρο και να δείχνει να το διασκεδάζει!

Δείτε βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

