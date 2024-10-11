Ολυμπιακός: Το πρώτο φετινό τελετουργικό στο ΣΕΦ με πρωταγωνιστή Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της νέας σεζόν και οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έκαναν το καθιερωμένο «τελετουργικό» τους πριν την είσοδό στο παρκέ του ΣΕΦ, με τον Σάσα Βεζένκοφ να είναι στο επίκεντρο και να δείχνει να το διασκεδάζει!



