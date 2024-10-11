Ζόρικο ποδαρικό για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός, που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Βιλντόσα, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Ράιτ, μπήκε εξαιρετικά συγκεντρωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα, βγάζοντας τρομερή ενέργεια στο πίσω μέρος του παρκέ «κλειδώνοντας» το επιθετικό παιχνίδι της Ζάλγκιρις. Οδηγώντας τους Λιθουανούς σε 4 λάθη στο πρώτο 2λεπτο (6 συνολικά στο δεκάλεπτο), οι «ερυθρόλευκοι», έχοντας μπροστάρηδες τον Βεζένκοφ και τον πολύ δραστήριο Φουρνιέ, προηγήθηκε με 8-2 και λίγο αργότερα με 12-4 στο 6’.

Με την άμυνα να… τα πηγαίνει περίφημα και τους φιλοξενούμενους να αστοχούν στο ένα σουτ μετά το άλλο (3/17 εντός πεδιάς στην περίοδο), οι Πειραιώτες βρήκαν επιθετικό ρυθμό μέσω του γρήγορου τρανζίσιον, κλείνοντας την περίοδο με 11 πόντους στον αιφνιδιασμό! Πίτερς, Βεζένκοφ και Γκος έκαναν το 18-6, προτού ο Κώστας Παπανικολάου με buzzer beater τρίποντο, διαμορφώσει το 21-6 της περιόδου. Μοναδικό… ψεγάδι για το σύνολο του Μπαρτζώκα ήταν τα 7 χαμένα αμυντικά ριμπάουντ.

Με δίποντο του Γκος στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Ολυμπιακός πήγε στο +17 (23-6), την ώρα όπου η Ζάλγκιρις βρήκε... διχτάκι μετά από 5,5 αγωνιστικά λεπτά! Με τέσσερις μαζεμένους πόντους του Πετρούσεφ, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν στο τρίποντο του Λεκαβίτσιους, με τον Σμάιλαγκιτς να «απαντά» με πέντε σερί πόντους για το 27-15 στο 15'. Ο Γκος συνέχισε να αποτελεί επιθετικό πόλο για τους γηπεδούχους, οι οποίοι η αλήθεια είναι πως είχαν χάσει κάπως τη συγκέντρωσή τους στο επιθετικό κομμάτι σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Με τον Αμερικανό γκαρντ και τον Ντόρσεϊ να τρέχουν ένα σερί 6-0, οι Πειραιώτες πήγαν για πρώτη φορά στο +18 (33-15) στο 16'. Στο τελευταίο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου ωστόσο, κάποιες άσχημες επιλογές, αλλά και μερικά αβίαστα λάθη των «ερυθρόλευκων», επέτρεψαν στην ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι να «ροκανίσει» τη διαφορά και να στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 35-24. Σε αυτό το τετράλεπτο, μόνο ο Βεζένκοφ (2π.) σκόραρε και μάλιστα από την γραμμή των βολών.

Ολυμπιακός-Ζάλγκιρις

Σε χαμηλές... πτήσεις κινήθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο, καθώς αμφότερες οι ομάδες έπαιξαν καλή και πιεστική άμυνα, αναγκάζοντας τις επιθέσεις σε λάθη και χαμένα σουτ. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως ο Ολυμπιακός έχασε τον έλεγχο του ματς, αντιθέτως, κατάφερε να διατηρήσει με σχετική άνεση τη διαφορά σε διψήφιες τιμές στο μεγαλύτερο διάστημα της περιόδου. Με τον ορεξάτο Εβάν Φουρνιέ να πετυχαίνει 7 πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 44-31 στο 24', με τον Σάσα να κάνει το +14 (45-31) λίγο αργότερα.

Η «πληγή» των χαμένων αμυντικών ριμπάουντ ωστόσο παρέμεινε (6 στο δεκάλεπτο) για τους Πειραιώτες, με τη Ζάλγκιρις να το εκμεταλλεύεται - μαζί με κάποια φθηνά λάθη - «ροκανίζοντας» τη διαφορά στους 7 (48-41) στο 28', την ώρα όπου οι γηπεδούχοι είχαν «βραχυκυκλώσει» επιθετικά. Το γεγονός πως οι Ράιτ και Πετρούσεφ έφτασαν τα 4 φάουλ, ανάγκασε τον Μπαρτζώκα να ρίξει στο ματς τον Φαλ, ο οποίος λίγο αργότερα έκανε το 50-41, για να έρθει ο Φουρνιέ και με επιθετικό ριμπάουντ να γράψει το 52-41 στο 29'. Ωστόσο, με τη λήξη της περιόδου, ο Σμάιλαγκιτς έβαλε ένα δύσκολο σουτ για το 52-43 του δεκαλέπτου.



Με ένα τρίποντο του Φρανσίσκο ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος, με τον σύλλογο από το Κάουνας να μειώνει στους 6 (52-46). Λίγο αργότερα, ο Λούκα Βιλντόσα απάντησε με το ίδιο... νόμισμα (55-46), με τον Παπανικολάου να ευστοχεί και αυτός πίσω από τα 6,75μ. για το 59-48 στο 33'. Ουλάνοβας και Σιρβίντις μείωσαν εκ νέου για τη Ζάλγκιρις (61-53), με τους Πίτερς και Πετρούσεφ να ανεβάζουν ξανά τη διαφορά στο +11 και το 64-53 στο 36'.

Κάπου εκεί, ο Σιρβίντις... πλήγωσε τον Ολυμπιακό με δύο απανωτά τρίποντα για το 64-59 στο 37', με τον Λιθουανό να βρίσκει ένα ακόμα και μαζί με εκείνο του Φρανσίσκο να μειώνουν στο καλάθι και το 67-65 στα 1:24' πριν το φινάλε. Κάπου εκεί μίλησε ο Βεζένκοφ, με τον Βούλγαρο φόργουορντ να ευστοχεί σε δίποντο στην επόμενη φάση (69-65), ενώ στο επόμενο λεπτό επέδειξε τρομερή ψυχραιμία από την γραμμή των βολών και με 4 εύστοχες, οδήγησε την ομάδα του Μπαρτζώκα σε μια αγχωτική νίκη με σκορ 74-68.

Τα δεκάλεπτα: 21-6, 35-24, 52-43, 74-68.

