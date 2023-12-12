Με ένα συγκινητικό video και με λίγες απλές, αλλά σημαντικές λέξεις, ο Τζόρτζιο Κιελίνι έβαλε τέλος σε μια σπουδαία καριέρα!

Ο Ιταλός αποφάσισε να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 39 ετών, αφήνοντας πίσω του πολλές ποδοσφαιρικές στιγμές. Ο Κιελίνι ξεκίνησε την καριέρα του από τη Λιβόρνο, ενώ το 2004 φόρεσε τη φανέλα της Φιορεντίνα έναντι 6,5 εκατ. ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα πήγε στη Γιουβέντους με το ποσό των 7,7 εκατομμυρίων.

You have been the most beautiful and intense journey of my life.

You have been my everything. With you I have travelled a unique and unforgettable path.

But now it is time to start new chapters, face new challenges and write further important and exciting pages of life. pic.twitter.com/IjHDDE4jMe — Giorgio Chiellini (@chiellini) December 12, 2023

Με τη Γηραιά Κυρία συνολικά σημείωσε 561 συμμετοχές, σκοράροντας 36 γκολ, ενώ με την εθνική Ιταλίας μέτρησε 117 συμμετοχές με 8 γκολ. Συνολικά κατέκτησε 9 πρωταθλήματα Ιταλίας, 5 Κύπελλα, 5 Σούπερ Καπ Ιταλίας, 1 πρωτάθλημα MLS, 1 Euro με Ιταλία.

Τον τελευταίο χρόνο αγωνίστηκε στους Los Angeles FC με 45 συμμετοχές και 1 γκολ.

