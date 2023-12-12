Τελεσίγραφο της ΕΠΟ σε διαιτητές: «Σφυρίζετε ή διαγραφή»

Τελεσίγραφο από την ΕΠΟ στους διαιτητές για να αρθεί η αποχή από τους αγωνιστικούς χώρους και να σφυρίξουν το ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία δείχνει διάθεση επανεκκίνησης του πρωταθλήματος και ο Τάκης Μπαλτάκος ουσιαστικά έδωσε δύο επιλογές στους διαιτητές: Η μία είναι το να αρθεί η αποχή και να σφυρίξουν κανονικά στα παιχνίδια. Η δεύτερη, το να υπάρξει διαγραφή τους από τους πίνακες εφόσον αποφασίσουν να συνεχίσουν να απέχουν από τα ματς. Με τα παραπάνω να μεταφέρονται στους διαιτητές μέσω της ΚΕΔ, όπως την είχε ενημερώσει η ομοσπονδία.

Καταλαβαίνει κανείς πως με αυτόν τον τρόπο η ΕΠΟ προσπαθεί να πιέσει τους διαιτητές να αλλάξουν την προ ημερών απόφασή τους για αποχή, αλλά την ίδια ώρα δημιουργείται ρήγμα ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Και αυτό διότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία προσφάτως είχε δηλώσει πως βρίσκεται στο πλευρό των διαιτητών και των όποιων αποφάσεων πάρουν, μετά τις απειλές που δέχτηκε ο Τάσος Παπαπέτρου και η οικογένειά του.

Νωρίτερα δε, η ΕΠΟ είχε ενημερώσει πως έστειλε επιστολές στους αρμόδιους Υπουργούς, Οικονόμου και Βρούτση προκειμένου να γίνει μία συνάντηση με μία αντιπροσωπεία των διαιτητών.

Βέβαια, μένει να φανεί εάν και εφόσον μπορεί η ΕΠΟ να προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση, αν προβλέπεται δηλαδή μέσω των κανονισμών.

Κάπου εδώ, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε και τις χθεσινές αποφάσεις που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου ως μέτρα προστασίας των διαιτητών:

• Αυξάνονται τα ελάχιστα προβλεπόμενα πρόστιμα για δυσφημιστικές κρίσεις και δηλώσεις / κατά αξιωματούχων διαιτησίας (συζητήθηκε να ανέβει το ποσό έως και στις 100.000 ευρώ). Η αλλαγή θα ισχύσει άμεσα εφόσον λάβει την κατ’ εξαίρεση έγκριση των FIFA και UEFA.

Επαναφορά του σχολιασμού των επίμαχων φάσεων από την ΚΕΔ με τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

• Η ΕΠΟ θα συνδράμει στη νομική κάλυψη των διαιτητών και των βοηθών διαιτητών κατά περίπτωση και μετά από συνεργασία και συνεννόηση με τους διαιτητές.

• Θα ζητηθεί να βρίσκεται πάντοτε αστυνομικός της υποδιεύθυνσης Αθλητικής Βίας στο χώρο των αποδυτηρίων στα παιχνίδια της Super League 1.

• Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο εναρμόνιση με τα ισχύοντα της UEFA για την προστασία των διαιτητών σε περίπτωση δυσφημιστικών κρίσεων και δηλώσεων.

