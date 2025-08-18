Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Ταλίς, προχωράει για Αντίνο και στόπερ

Τις τελευταίες του κινήσεις για να ολοκληρώσει το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν (αν και πολλές φορές επιφυλάσσει εκπλήξεις στο τέλος) ετοιμάζεται να κάνει ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι να κάνουν δικό τους τον Ταλίς, πληρώνοντας 7 εκατ. ευρώ στην Παλμέιρας για την αγορά ενός ποσοστού κοντά στο 70% του Βραζιλιάνου επιθετικού, ο οποίος θα υπογράψει έως το 2030. Έτσι ο Ολυμπιακός συμπληρώνει την τριάδα των επιθετικών, βάζοντας στο δυναμικό του έναν παίκτη με διαφορετικά στοιχεία από τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ. Αφού μπορεί να αγωνιστεί είτε ως σέντερ φορ ή και πλαισιώνοντας τον σέντερ φορ. Κάτι που δεν ίσχυε με τον Μπετανκόρ.

Ο 20χρονος Ταλίς έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παλμέιρας και έχει συμβόλαιο ως τον Δεκέμβριο του 2029. Με την ομάδα Νέων της Παλμέιρας είχε εντυπωσιακές επιδόσεις μετρώντας 29 γκολ σε 56 παιχνίδια, ενώ στην πρώτη ομάδα έχει κάνει 13 εμφανίσεις με 2 γκολ. Θεωρείται παίκτες με μεγάλη προοπτική και πολλά περιθώρια βελτίωσης, γι’ αυτό και τον παρακολουθούσαν αρκετές ομάδες από μεγάλα πρωταθλήματα.

Από εκεί και πέρα βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο η περίπτωση του Σαντίνο Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ. Ο Ολυμπιακός έχει επιστρέψει δυναμικά τα τελευταία 24ωρα για τον 19χρονο άσο, ο οποίος έχει 5 γκολ και 4 ασίστ σε 37 συμμετοχές με την ομάδα της Αργεντινής. Προσεχώς αναμένονται οριστικές εξελίξεις για το συγκεκριμένο θέμα. Έπειτα θα τρέξει και το θέμα του στόπερ για τον οποίο θα πρέπει να πάρει απόφαση για το τι θα κάνει στην υπόθεση του Μάντσα.

