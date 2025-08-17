Άρσεναλ: Με το πιο μεγάλο της ατού πήρε το ντέρμπι με Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Λόγω της κατάστασης με τον Αντρέ Ονάνα στους «κόκκινους διαβόλους», ο Αρτέτα και ο Τζόβερ σίγουρα θα είχαν καθίσει να βρουν τις μεγάλες αδυναμίες του Μπαγιντίρ για τα γκολπόστ της ομάδας του Αμορίν.



Και αφού εντόπισαν αυτό που ήθελαν, οδήγησαν την Άρσεναλ στο 1-0 και την εξασφάλιση όλων των βαθμών από το μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας της φετινής Premier League!

Ο Καλαφιόρι με κεφαλιά στο 13ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ που έφτασε κοντά στη γραμμή, με τον Σαλίμπα να «ενοχλεί» τον Τούρκο πορτιέρε των αντιπάλων διακριτικά και να πετυχαίνει τον στόχο του, οι Λονδρέζοι πέτυχαν το μοναδικό γκολ της συνάντησης στο Μάντσεστερ.



Κι αφού ο Βίκτορ Γκιόκερες δεν κατάφερε να προκαλέσει θετικό με την παρουσία του στην επίθεση, οι «κανονιέρηδες» αρκέστηκαν στη δουλειά των υπολοίπων για να καταφέρει η ομάδα να υπερασπιστεί το υπέρ της σκορ και ν’ αντέξει μέχρι το τέλος.



Εμπουεμό και Κούνια στη γραμμή κρούσης της Γιουνάιτεντ ήταν θετικοί, είχαν καλές προσπάθειες, ο οργανωτής Μπρούνο Φερνάντες πρωτοστάτησε ξανά, ο Σέσκο που πέρασε με αλλαγή δεν κατάφερε να προκαλέσει κάποια αλλαγή. Ακόμα κι έτσι, όμως, ο Αμορίν μπορεί να κρατήσει την επιμονή και την πίεση των παικτών του στα γκολπόστ του Ράγια, αν και δεν ευοδώθηκαν οι όποιες καλές στιγμές.



Αναλυτικά η 1η αγωνιστική της Premier League:

Παρασκευή 15/08

Λίβερπουλ-Μπόρνμουθ 4-2

(37' Εκιτικέ, 49' Χάκπο, 88' Κιέζα, 90+5' Σαλάχ - 64', 76' Σεμένιο)



Σάββατο 16/08

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 0-0

Μπράιτον-Φούλαμ 1-1

(55' πέν. Ο'Ρίλεϊ - 90'+7' Μουνίς)

Σάντερλαντ-Γουέστ Χαμ 3-0

(61’ Μαγιέντα, 73’ Μπαλάρντ, 90'+2' Ισιντόρ)

Τότεναμ-Μπέρνλι 3-0

(10’, 60’ Ρισάρλισον, 66’ Τζόνσον)

Γουλβς-Μάντσεστερ Σίτι 0-4

(34', 61' Χάαλαντ, 37' Ράιντερς, 81' Τσερκί)



Κυριακή 17/08

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπρέντφορντ 3-1

(5', 45+2' Γουντ, 42' Εντόι - 78' Τιάγκο)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ 0-1

(13' Καλαφιόρι)



Δευτέρα 18/08

Λιντς-Έβερτον (22:00)



Η επόμενη (2η) αγωνιστική:



Παρασκευή 22/08

Γουέστ Χαμ-Τσέλσι (22:00)



Σάββατο 23/08

Μάντσεστερ Σίτι-Τότεναμ (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουλβς (17:00)

Μπρέντφορντ-Άστον Βίλα (17:00)

Μπέρνλι-Σάντερλαντ (17:00)

Άρσεναλ-Λιντς (19:00)



Κυριακή 24/08

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:00)

Έβερτον-Μπράιτον (16:00)

Φούλαμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)



Δευτέρα 25/08

Νιουκάστλ-Λίβερπουλ (22:00)

