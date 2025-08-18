Ντεμπούτο με ασίστ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τον Γιώργο Βαγιαννίδη!

Ο 23χρονος Έλληνας δεξιός μπακ, για τον οποίο οι πρωταθλητές Πορτογαλίας έβγαλαν από τα ταμεία τους 12 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσουν από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή και αντικαθιστώντας τον Φρεσνέδα στο ημίχρονο της εντός έδρας αναμέτρησής της με την Αρούκα.

Μάλιστα, μόλις πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο έδωσε και την πρώτη του ασίστ, κάνοντας όμορφη συρτή πάσα με μία επαφή για τον σκόρερ Μάνγκας!

Ο νεαρός μπακ δεν είχε προλάβει να μπει στην αποστολή της Σπόρτινγκ στον τελικό του πορτογαλικού Σούπερ Καπ και είχε μείνει στον πάγκο στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Κάζα Πία.

