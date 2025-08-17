Ισπανία: Η Μπιλμπάο χάλασε το ντεμπούτο του Αλμέιδα

Ματσάρα με θριαμβεύτρια την Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές»!



Οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε υποδέχθηκαν τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα για την 1η αγωνιστική της La Liga, καταφέρνοντας να βγουν νικητές με 3-2 μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, χαλώντας έτσι το επίσημο ντεμπούτο του πρώην προπονητή της ΑΕΚ στον πάγκο των Ανδαλουσιανών.

To πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

To πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

Η Μπιλμπάο μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, καταφέρνοντας να ανοίξουν το σκορ στο 36’, όταν οεκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που πήρε ο ίδιος από τον Σάντσεθ, ενώ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν το προβάδισμά τους 7 λεπτά αργότερα (43’), με τον Νίκο να κάνει μαγική ατομική ενέργεια και να «σερβίρει» έτοιμο γκολ στονΠαίζοντας πλέον με την πλάτη στον τοίχο, η Σεβίλλη παρουσίασε σαφή βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσε πολύ την άμυνα των γηπεδούχων και αφού μείωσε στο 60’ με πανέμορφο γκολ του, ισοφάρισε στο 72’ με τονΩστόσο, η Μπιλμπάο δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, παίρνοντας εκ νέου το προβαδισμα στο 81’, όταν οέκανε μία ακόμα τρομερή προσπάθεια και σέντρα, με τοννα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με όμορφο γυριστό.Νωρίτερα, ηέφυγε με σπουδαία νίκηαπό την έδρα τηςΠαρότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι Μαδριλένοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 47' με γκολ του, «κλειδώνοντας» τη νίκη τους στο 72', με τέρμα τουTζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο(57’ Ρόκα - 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)Βιγιαρέαλ-Οβιέδο(29' Έτα Εγόνγκ, Γκέιγ)Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα(7' Ραφίνια, 23' Τόρες, 90'+4' Γιαμάλ)Αλαβές-Λεβάντε(36' Μαρτίνεθ, 90+2΄Τενάλια - 68' Τόλιαν)Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ(57' Λόπεθ - 60' Κούμπο)Θέλτα-Χετάφε 0-2(47' Λίσο, 72' Ούτσε)Μπιλμπάο-Σεβίλλη (20:30)Εσπανιόλ-Ατλέτικο (22:30)Έλτσε-Μπέτις (22:00)Ρεάλ Μαδρίτης-ΟσασούναΜπέτις-Αλαβές (22:30)Mαγιόρκα-ΘέλταΑτλέτικο-ΈλτσεΛεβάντε-ΜπαρτσελόναΟσασούνα-ΒαλένθιαΒιγιαρεάλ-ΤζιρόναΣοσιεδάδ-ΕσπανιόλΟβιέδο-Ρεάλ ΜαδρίτηςΜπιλμπάο-Ράγιο ΒαγιεκάνοΣεβίλλη-Χετάφε

