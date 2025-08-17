Ισπανία: Η Μπιλμπάο χάλασε το ντεμπούτο του Αλμέιδα

Ματσάρα με θριαμβεύτρια την Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές»!
Οι Βάσκοι του Ερνέστο Βαλβέρδε υποδέχθηκαν τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα για την 1η αγωνιστική της La Liga, καταφέρνοντας να βγουν νικητές με 3-2 μετά από μια συγκλονιστική ματσάρα, χαλώντας έτσι το επίσημο ντεμπούτο του πρώην προπονητή της ΑΕΚ στον πάγκο των Ανδαλουσιανών.
Η Μπιλμπάο μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, καταφέρνοντας να ανοίξουν το σκορ στο 36’, όταν ο Νίκο Γουίλιαμς εκτέλεσε εύστοχα πέναλτι που πήρε ο ίδιος από τον Σάντσεθ, ενώ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν το προβάδισμά τους 7 λεπτά αργότερα (43’), με τον Νίκο να κάνει μαγική ατομική ενέργεια και να «σερβίρει» έτοιμο γκολ στον Σινάντι.
Παίζοντας πλέον με την πλάτη στον τοίχο, η Σεβίλλη παρουσίασε σαφή βελτίωση στο δεύτερο ημίχρονο, πίεσε πολύ την άμυνα των γηπεδούχων και αφού μείωσε στο 60’ με πανέμορφο γκολ του Λουκεμπάκιο, ισοφάρισε στο 72’ με τον Αγκουμέ.
Ωστόσο, η Μπιλμπάο δεν είχε πει την τελευταία της λέξη, παίρνοντας εκ νέου το προβαδισμα στο 81’, όταν ο Νίκο Γουίλιαμς έκανε μία ακόμα τρομερή προσπάθεια και σέντρα, με τον Ναβάρο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με όμορφο γυριστό.
Νωρίτερα, η Χετάφε έφυγε με σπουδαία νίκη 2-0 από την έδρα της Θέλτα!
Παρότι οι γηπεδούχοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή της μπάλας στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, οι Μαδριλένοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 47' με γκολ του Λίσο, «κλειδώνοντας» τη νίκη τους στο 72', με τέρμα του Ούτσε.
To πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 15/8
Tζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3
(57’ Ρόκα - 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)
Βιγιαρέαλ-Οβιέδο 2-0
(29' Έτα Εγόνγκ, Γκέιγ)
Σάββατο 16/8
Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-3
(7' Ραφίνια, 23' Τόρες, 90'+4' Γιαμάλ)
Αλαβές-Λεβάντε 2-1
(36' Μαρτίνεθ, 90+2΄Τενάλια - 68' Τόλιαν)
Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1
(57' Λόπεθ - 60' Κούμπο)
Κυριακή 17/8
Θέλτα-Χετάφε 0-2
(47' Λίσο, 72' Ούτσε)
Μπιλμπάο-Σεβίλλη (20:30)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο (22:30)
Δευτέρα 18/8
Έλτσε-Μπέτις (22:00)
Τρίτη 19/8
Ρεάλ Μαδρίτης-Οσασούνα
To πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 22/8
Μπέτις-Αλαβές (22:30)
Σάββατο 23/8
Mαγιόρκα-Θέλτα
Ατλέτικο-Έλτσε
Λεβάντε-Μπαρτσελόνα
Κυριακή 24/8
Οσασούνα-Βαλένθια
Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα
Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ
Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης
Δευτέρα 25/8
Μπιλμπάο-Ράγιο Βαγιεκάνο
Σεβίλλη-Χετάφε
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.