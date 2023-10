Σε 99 μαστιγώματα για μοιχεία καταδικάστηκε ο Ρονάλντο στο Ιράν - Αγκάλιασε και φίλησε θαυμάστρια - Δείτε βίντεο

Σε 99 μαστιγώματα για μοιχεία καταδικάστηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο επειδή αγκάλιασε μια ανύπαντρη γυναίκα.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Αλ-Νασρστην Τεχεράνη, σε έναν αγώνα Champions League με την Περσέπολις ο Πορτογάλος επιθετικός συνάντησε την Ιρανή ζωγράφο Φατίμα Χαμάμι. Η Φατίμα, η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα είναι θαυμάστρια του Ρονάλντο και ο τελευταίος την αγκάλιασε όταν πόζαραν για φωτογραφία.

#Ronaldo could be given 99 lashes for kissing an Iranian fan



In September, during a visit to Iran, Ronaldo met his fan Fatima, a disabled girl, hugged and kissed her, which is 'HARAM' as per Islamic #Sharia Law



If Ronaldo ever returns to Iran, he will be arrested, get 99 lashes pic.twitter.com/R6SbFwQg3W