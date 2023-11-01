Την πίστη του στο πλάνο του Ολυμπιακού, δηλώνοντας ότι η εμφάνιση στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα αποτελέσει κακή παρένθεση, εξέφρασε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.



Ο 58χρονος τεχνικός μίλησε στους δημοσιογράφους λίγο πριν την αναχώρηση της «ερυθρόλευκης» αποστολής για την Κωνσταντινούπολη για το ματς (2/11, 19:45) με τη Φενέρμπαχτσε και αναφέρθηκε στο πρόσφατο ματς στο ΣΕΦ, αλλά και στη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε

Για την ήττα στο ντέρμπι: «Δεν αισθανόμαστε καλά όταν χάνουμε. Πάντα για τον Ολυμπιακό η νίκη είναι το ζητούμενο. Το πρόγραμμά μας είναι αυτό που είναι με πολλές και δύσκολες υποχρεώσεις. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι».



Για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε: «Είναι πασιφανές ότι πρόκειται για μια ομάδα με ταλέντο και ποιότητα. Έχει καλό ρεκόρ στην Ευρωλίγκα και πρέπει να παίξουμε πολύ καλά για να την κερδίσουμε. Τουλάχιστον πολύ καλύτερα από προχθές (σ.σ. το ματς με τον Παναθηναϊκό)».



Για το αν θα παίξουν ρόλο τα περσινά playoffs: «Νομίζω όχι. Νομίζω δεν θα έχουν καμία σχέση. Είναι διαφορετικές ομάδες και διαφορετική περίοδος. Δεν έχει σχέση τι έγινε πέρσι. Πάντα είναι δύσκολο το παιχνίδι εκεί με δύσκολη ατμόσφαιρα. Πάντα το μπάσκετ μετράει και αν παίξεις καλά θα κερδίσεις».







Για το τι πρέπει να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός στην Τουρκία: «Όλα τα μικρά και απαραίτητα πράγματα που χρειάζονται για να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Τα ριμπάουντ, να μην κάνεις λάθη, να έχεις καλές επιλογές, να παίξεις ομαδικό παιχνίδι, να είσαι σκληρός, να πάρεις τις 50-50 μπάλες. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά στο μπάσκετ. Και πάντα παίζει ρόλο μια απόφαση εάν το παιχνίδι είναι κλειστό. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πιστεύουμε ότι σιγά-σιγά παίζουμε και καλύτερα. Νομίζω ήταν παρένθεση το προχθεσινό παιχνίδι. Ήταν πολλά πράγματα που έπρεπε να διαχειριστούμε μέσα και έξω από την ομάδα. Εϊχαμε στο προηγούμενο ματς μια καλή εμφάνιση απέναντι στην Εφές και βλέπετε τα αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα. Η Μακάμπι κέρδισε μέσα στο Μιλάνο χθες. Δεν υπάρχει σταθερότητα στο τι να περιμένεις από κάθε ομάδα και είναι φυσιολογικό λόγω του Mundobasket, των πολλών τραυματιών λόγω του προγράμματος που είναι πολύ βαρύ. Πρέπει να δουλεύεις κάθε μέρα και να βελτιώνεσαι».



Για το γεγονός ότι οι σέντερ της Φενέρ σουτάρουν από μακριά, όπως ο Μήτογλου: «Επειδή έβαλε δύο σουτ ο Μήτογλου δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα να έχει τον Φαλ και τον Μιλουτίνοβ. Σαφώς και διαμορφώνει μια κατάσταση όταν ένας ψηλός σουτάρει απ' έξω, κάτι που υπάρχει και στο ΝΒΑ με τα stretch-5, όμως έχουμε και εμείς τις δικές μας δυνατότητες. Να μας αντιμετωπίσουν μέσα στο καλάθι».

