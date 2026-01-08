Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία για Κουϊαμπάνο

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε κομβικό στάδιο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου και το όνομα του Κουϊαμπάνο βρίσκεται πλέον στο προσκήνιο. Οι πληροφορίες από τη Βραζιλία συγκλίνουν πως ο 22χρονος αριστερός μπακ της Νότιγχαμ Φόρεστ ετοιμάζεται να μετακομίσει στον Πειραιά, με τη μορφή δανεισμού για τους επόμενους μήνες.

Η περίπτωση του νεαρού Βραζιλιάνου απασχολεί τους «ερυθρόλευκους» εδώ και καιρό. Από το περασμένο καλοκαίρι είχε αξιολογηθεί θετικά, ωστόσο τότε δεν υπήρχαν οι συνθήκες για να προχωρήσει η υπόθεση. Πλέον, με το ρόστερ να χρειάζεται φρεσκάρισμα και περισσότερες επιλογές στα άκρα της άμυνας, ο Κουϊαμπάνο επανέρχεται δυναμικά στο πλάνο.

Στη Νότιγχαμ Φόρεστ ο νεαρός μπακ δεν βρήκε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε και τώρα βρίσκεται στην πατρίδα του και αγωνίζεται για λογαριασμό της Μποταφόγκο, γεγονός που κάνει ελκυστική τη λύση του δανεισμού.

Στον Ολυμπιακό βλέπουν σε εκείνον έναν παίκτη με επιθετικές αρετές, καλή ένταση στο παιχνίδι του και προοπτική εξέλιξης, στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία της ομάδας.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του Μπρούνο, με τις εξελίξεις να συνδέονται άμεσα με τις τελικές αποφάσεις για την ευρωπαϊκή λίστα και τη συνολική διαμόρφωση του ρόστερ. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται καθοριστικές, καθώς στον Πειραιά θέλουν να «κλειδώσουν» τις βασικές κινήσεις και να προχωρήσουν χωρίς καθυστερήσεις.

