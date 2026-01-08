Οι Γουόριορς χαμογέλασαν στο τέλος στο Σαν Φρανσίσκο, επικρατώντας με 120-113 των Μπακς, σε ένα παιχνίδι που είχε ένταση, trash talking και έντονο άρωμα… Στεφ Κάρι. Ο ηγέτης των «πολεμιστών» είπε το δικό του «Night Night» στα κρίσιμα σημεία και υπέγραψε μια νίκη που ανέβασε την ομάδα του στο 20-18.

Οι Μπακς παρουσιάστηκαν ανταγωνιστικοί και είχαν σε εξαιρετική βραδιά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παρά τον περιορισμό στα λεπτά συμμετοχής του, ήταν κυριαρχικός. Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελείωσε τον αγώνα με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 31 λεπτά, δείχνοντας πως παραμένει ασταμάτητος, ακόμα κι όταν το σώμα του δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί περισσότερο.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στην τρίτη περίοδο, όταν ένα ξέσπασμα του Κάρι έδωσε ώθηση στους Γουόριορς και άνοιξε τη διαφορά. Οι Μπακς προσπάθησαν να επιστρέψουν, με μπροστάρη ξανά τον Γιάννη, μειώνοντας μέχρι τους επτά πόντους στο φινάλε, όμως οι γηπεδούχοι είχαν τις απαντήσεις με τον Κάρι και τον Μπάτλερ.

Η βραδιά είχε και αρκετή ένταση, με τον Ντρέιμοντ Γκριν να μπαίνει σε λεκτικές μονομαχίες με τον Αντετοκούνμπο, χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει την απόδοση του Έλληνα φόργουορντ, που έδειξε να απολαμβάνει το challenge.

Για το Μιλγουόκι, ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πρόσθεσε 15 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Ράιαν Ρόλινς είχε 16 πόντους. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα των Μπακς δεν ήταν αρκετή για να φύγουν με το «διπλό», με το ρεκόρ τους να πέφτει στο 16-21.

Από την πλευρά των Γουόριορς, ο Στεφ Κάρι ηγήθηκε με καθοριστικά καλάθια στα κρίσιμα σημεία, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη που ήρθε περισσότερο από προσωπικότητα και εμπειρία, παρά από σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

