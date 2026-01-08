Με γραπτή του τοποθέτηση στο προφίλ του στο instagram, ο «ισχυρός» άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, στήριξε τον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες της ομάδας, παρά τα δύο τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα στην Ευρωλίγκα κόντρα σε Ολυμπιακό κι Αρμάνι Μιλάνο και τόνισε πως όταν έρθει η κατάλληλη ώρα θα έρθει και το όγδοο ευρωπαϊκό.

Αναλυτικά, η ανάρτηση: «Όσοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν αξιοποιεί επαρκώς το ρόστερ του είναι άσχετοι. Οι παίκτες οι ίδιοι δεν αξιοποιούν το 100% τους διότι δεν έχουν κόμπλεξ και ξέρουν μέσα τους και ποιοι είναι, αλλά και πότε πραγματικά αρχίζει η σεζόν και τότε φορτσάρουν ...Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι όταν πρέπει, σοβαρεύεται και πιάνει κορυφή.

Τη μία χρονιά ευρωπαϊκό με τη μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά και πρωτάθλημα Ελλάδος μέσα σε επικίνδυνες κι ακραίες συνθήκες.Πέρυσι, χάνοντας έναν αγώνα απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης δεν το ξανασήκωσε και στην Ελλάδα οι ακόμα πιο ακραίες συνθήκες αυτή τη φορά υπερίσχυσαν.... Παιζόταν η ύπαρξη ολόκληρου συστήματος στους τελικούς.

Ας δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη ....αυτό σημαίνει στηρίζω μία ομάδα.... Δεν την κρίνω πριν το τέλος ειδικά όταν δύο χρόνιες με έχει διαψεύσει.Ούτε εγώ γουστάρω να μην παίζει πάντα καλά η ομάδα (γιατί έτσι με έχω συνηθίσει). Εγώ στηρίζω Αμάν- Αμάν και το καλύτερο ρόστερ της Ευρώπης .Έχουν αποδείξει ότι και φιλότιμο υπάρχει και το ταλέντο, αλλά κι ο εσωτερικός εγωισμός».

