Ολυμπιακός: Στην Κρήτη ο Ντόρσεϊ, παίζει στον τελικό

Με Ντόρσεϊ στον τελικό ο Ολυμπιακός! Ευχάριστα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον 30χρονο γκαρντ να ενσωματώνεται στην αποστολή των Πειραιωτών, δηλώνοντας «παρών» για τον τελικό (21/2, 20:00) του AllwynFinal 8 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο διεθνής άσος είχε βρεθεί στις ΗΠΑ για προσωπικούς λόγους, αλλά, όπως αναμενόταν επέστρεψε στην Ελλάδα την Παρασκευή, φτάνοντας περίπου στη μία τα ξημερώματα στην Κρήτη. Απουσίασε από τον προημιτελικό απέναντι στην ΑΕΚ και τον ημιτελικό κόντρα στο Μαρούσι.

Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» περιμένουν να δουν αν θα έχουν στο ρόστερ τους το Σάββατο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος παρά το κάταγμα στον δεξιό αντίχειρα, δείχνει διάθεση να παίξει, φορώντας κάταγμα. Όπως και την κατάσταση του Ταϊρίκ Τζόουνς, που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα.

