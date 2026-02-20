Συμφωνία «ορόσημο» FIFA-Τραμπ για επενδύσεις μέσω του ποδοσφαίρου στη Γάζα

Η FIFA και το «Συμβούλιο Ειρήνης» υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας την Πέμπτη, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων από παγκόσμιους ηγέτες και θεσμούς για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις, μέσω του ποδοσφαίρου.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ιδρύθηκε υπό τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Trump), πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση με επίκεντρο το ταμείο ανοικοδόμησης της Γάζας, που αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση της περιοχής μόλις αφοπλιστεί η Χαμάς.

Ο αφοπλισμός των μαχητών της Χαμάς και η παράλληλη αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, το μέγεθος του ταμείου ανοικοδόμησης και η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στον ρημαγμένο από τον πόλεμο πληθυσμό, αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικές προκλήσεις για την αποτελεσματικότητα του συμβουλίου τους επόμενους μήνες.

Το σχέδιο συνεργασίας της FIFA περιλαμβάνει την κατασκευή 50 γηπέδων 5x5 κοντά σε σχολεία και κατοικημένες περιοχές στη Γάζα, πέντε γηπέδων κανονικών διαστάσεων σε διάφορες περιοχές, μια υπερσύγχρονη ακαδημία της FIFA και ένα νέο εθνικό στάδιο 20.000 θέσεων, ανέφερε η FIFA.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η FIFA θα συγκεντρώσει 75 εκατομμύρια δολάρια για έργα που σχετίζονται με το ποδόσφαιρο στη Γάζα.

«Σήμερα, η FIFA και το Συμβούλιο Ειρήνης υπέγραψαν μια συμφωνία-ορόσημο που θα προωθήσει τις επενδύσεις στο ποδόσφαιρο με σκοπό να βοηθήσει τη διαδικασία ανάκαμψης σε μεταπολεμικές περιοχές», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο.

«Μαζί με την υποστήριξη του Συμβουλίου Ειρήνης, η FIFA θα ηγηθεί αυτής της συνεργασίας, η οποία έχει δομηθεί για να αποφέρει αποτελέσματα σε κάθε στάδιο».

Το πρόγραμμα θα δώσει επίσης έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη συμμετοχή των νέων, τη διοργάνωση πρωταθλημάτων για αγόρια και κορίτσια, την κοινωνική συμμετοχή και την τόνωση των τοπικών εμπορικών δραστηριοτήτων, πρόσθεσε η FIFA.

Πηγή: skai.gr

