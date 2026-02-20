Συνολικά 124 οπαδοί συνελήφθησαν μετά από συγκρούσεις μεταξύ οργανωμένων οπαδών της Μπενφίκα και της Σπόρτινγκ την Πέμπτη, πριν από το ντέρμπι για το ποδόσφαιρο σάλας. Η είδηση μεταδόθηκε από το Maisfutebol και επιβεβαιώθηκε από την εφημερίδα A BOLA μέσω πηγών της αστυνομίας.

Από τα επεισόδια προέκυψαν τουλάχιστον δύο τραυματισμοί ατόμων που έλαβαν ιατρική βοήθεια.

🇵🇹 Portugal : Plus de 100 supporters ont arrêtés près du stade Alvalade à Lisbonne, après une violente rixe entre des fans du Benfica et du Sporting avant un derby en Futsal, ce 19.02.https://t.co/IR47dCTti6 pic.twitter.com/f0gLWUY7tE — Franceat média (@Franceatpresso2) February 20, 2026

Οι συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο συλλόγων αναχαιτίστηκαν από την αστυνομία κοντά στο στάδιο Alvalade XXI, γεγονός που επέτρεψε την ταυτοποίηση και τη σύλληψη περισσότερων από εκατό ατόμων: 63 οπαδών της Μπενφίκα και 61 της Σπόρτινγκ.

Η συμπλοκή περιλάμβανε ρίψη πυροτεχνικών ειδών μεταξύ των μελών των δύο ομάδων, και οι συλληφθέντες είναι ύποπτοι για «συμμετοχή σε συμπλοκή, μεταξύ άλλων συναφών αδικημάτων, όπως η παράνομη χρήση και ρίψη πυροτεχνουργικών ειδών», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Κατασχέθηκε διάφορο υλικό που εικάζεται ότι χρησιμοποιήθηκε στη συμπλοκή, συγκεκριμένα χρησιμοποιημένα πυροτεχνήματα, σίδερα, πέτρες, ζώνες, ξύλα, ένα σφυρί, ένα μαχαίρι και υλικά κάλυψης χαρακτηριστικών (full-face)», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

