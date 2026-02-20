Όλα τα ματς της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος παίζονται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

H 22η στροφή του πρωταθλήματος έρχεται στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Αρχίζουμε το Σάββατο (21/02) με δύο αναμετρήσεις. Με κοινή ώρα έναρξης στις 17:00, ο Ολυμπιακός, δίχως περιθώρια για απώλειες, υποδέχεται τον Παναιτωλικό και ο Αστέρας AKTOR φιλοξενεί τον Ατρόμητο.

Την Κυριακή (22/02) η δράση ξεκινά από νωρίς στις 16:00, με τη δοκιμασία του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΟΦΗ στην Κρήτη, ενώ την ίδια ώρα παίζουν Πανσερραϊκός-Βόλος. Στις 18:00 στη Λάρισα, η τοπική ομάδα αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Στις 19:00, ο Άρης κοντράρεται στην Θεσσαλονίκη με την Κηφισιά. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 20:00 με τον αγώνα της πρωτοπόρου ΑΕΚ με τον ανεβασμένο Λεβαδειακό, στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος περνά στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.

Όλα αυτά, εδώ! Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ 94,6!



