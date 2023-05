Σενάριο για Τίτε και Ολυμπιακό στη Βραζιλία

Σενάριο που συνδέει τον Ολυμπιακό με τον Τίτε αναπτύχθηκε στη Βραζιλία.



Όπως αναφέρει στο twitter ο ρεπόρτερ, Μπρούνο Αντράντε, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε συζητήσεις με τον πρώην τεχνικό της «σελεσάο».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενδιαφέρον για τον 62χρονο τεχνικό έχει δείξει η Αλ Χιλάλ, μια τουρκική ομάδα (σ.σ. με αναφορά στο αμφίβολο μέλλον του Ζόρζε Ζεσούς στη Φενέρμπαχτσε) και ένας σύλλογος της Ιαπωνίας.



Σημειώνεται πάντως στην ίδια ανάρτηση ότι ο Τίτε δεν βιάζεται ν’ αποφασίσει ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Al Hilal não é o único interessado do exterior atrás de Tite. Há também conversas com Olympiacos, um clube turco (futuro de Jorge Jesus está indefinido no Fenerbahce) e outro do Japão. Ex-treinador da seleção brasileira não tem pressa para dar o próximo passo na carreira