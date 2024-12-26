Ολυμπιακός: Πλημμύρισε το ΣΕΦ - Τεράστιες ζημιές σε cube και γυμναστήριο

Σοβαρότατα προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν στο ΣΕΦ!



Λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης η οροφή άρχισε να στάζει σε όλα τα σημεία και αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες για το εσωτερικό του σταδίου.



Το cube και τα νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα στο γυμναστήριο του Ολυμπιακού έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ τεράστιες είναι οι συνέπειες για το παρκέ.



Χαρακτηριστικό είναι ότι μοιάζει αμφίβολο το αν μπορεί να γίνει ο αγώνας της Κυριακής με το Λαύριο, ενώ θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος να έχει χαλάσει ο αγωνιστικός χώρος και για ολόκληρη τη σεζόν.





Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, η διοίκηση του γηπέδου έχει ζητήσει επίσημα από το 2022 την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ με βασικούς πυλώνες τη μόνωση και την ψύξη-θέρμανση, αλλά απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν, εγκρίθηκε κάτι αντίστοιχο στο ΟΑΚΑ.



Τονίζεται λοιπόν ότι δεν έχει ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ για τη συντήρηση του γηπέδου τα τελευταία 15 χρόνια και ότι καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να δώσει χρήματα στον προϋπολογισμό του ΣΕΦ για έργα, παρά τις εκθέσεις των διοικήσεων και των εργαζομένων.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το ΣΕΦ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.