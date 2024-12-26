Λογαριασμός
Πλημμύρισε το ΣΕΦ - Τεράστιες ζημιές σε cube και γυμναστήριο, κίνδυνος να χαλάσει το παρκέ για όλη τη σεζόν - Βίντεο, φωτό

Καταστροφικές συνέπειες για την έδρα του Ολυμπιακού είχε η κακοκαιρία! Λόγω διαρροών στην οροφή, προκλήθηκαν σοβαρές φθορές σε παρκέ, cube και γυμναστήριο

Ολυμπιακός: Πλημμύρισε το ΣΕΦ - Τεράστιες ζημιές σε cube και γυμναστήριο

Σοβαρότατα προβλήματα από την κακοκαιρία προκλήθηκαν στο ΣΕΦ!

Λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης η οροφή άρχισε να στάζει σε όλα τα σημεία και αυτό είχε καταστροφικές συνέπειες για το εσωτερικό του σταδίου.

Το cube και τα νέα υπερσύγχρονα μηχανήματα στο γυμναστήριο του Ολυμπιακού έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές, ενώ τεράστιες είναι οι συνέπειες για το παρκέ.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μοιάζει αμφίβολο το αν μπορεί να γίνει ο αγώνας της Κυριακής με το Λαύριο, ενώ θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος να έχει χαλάσει ο αγωνιστικός χώρος και για ολόκληρη τη σεζόν.



Σύμφωνα με τον Ολυμπιακό, η διοίκηση του γηπέδου έχει ζητήσει επίσημα από το 2022 την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ με βασικούς πυλώνες τη μόνωση και την ψύξη-θέρμανση, αλλά απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρουν, εγκρίθηκε κάτι αντίστοιχο στο ΟΑΚΑ.

Τονίζεται λοιπόν ότι δεν έχει ξοδευτεί ούτε ένα ευρώ για τη συντήρηση του γηπέδου τα τελευταία 15 χρόνια και ότι καμία κυβέρνηση δεν φρόντισε να δώσει χρήματα στον προϋπολογισμό του ΣΕΦ για έργα, παρά τις εκθέσεις των διοικήσεων και των εργαζομένων.

ΣΕΦ


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το ΣΕΦ

Πηγή: sport-fm.gr

