Κακοκαιρία στην Αθήνα: Πλημμύρισαν δρόμοι στα νότια προάστια

Σοβαρά προβλήματα, κυρίως στα νότια προάστια, προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις του κύματος κακοκαιρίας Elena που πλήττουν από χθες Τετάρτη το βράδυ την Αττική.

Η πυροσβεστική δέχθηκε 90 κλήσεις για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων κυρίως στην περιοχή της Κηφισιάς, αλλά και σε 'Αλιμο, Πειραιά και Γλυφάδα.

Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη Λεωφόρου Αλίμου μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου, το οδόστρωμα πλημμύρισε με αποτέλεσμα η τροχαία να προχωρήσει από τη νύχτα σε διακοπή κυκλοφορίας, εκτρέποντας τα οχήματα από τη Λεωφόρου Αλίμου.

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί πλήρως.

Σύμφωνα με το Notia.gr, η παραλιακή στο ύψος της οδού Κανάρη πλημμύρισε από τον αγωγό ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, όταν εκτινάχτηκε το καπάκι και τα λύματα πλημμύρισαν το οδόστρωμα!

Το πρωί πλημμύρισε τμήμα της αποβάθρας στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι:

Προβλήματα στην Αθηνών-Κορίνθου

Παράλληλα, λόγω της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ως εξής:

-Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας

-Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την αριστερή και μεσαία λωρίδα ενώ παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα

Δείτε και άλλα βίντεο και φωτογραφίες από την παραλιακή:

Λ. #Ποσειδώνος ύψος του #Αλιμου



❗️⚠️ Έκλεισε ή λεωφόρος Ποσειδώνος



❗️Λεωφόρος Ποσειδώνος 69 και μετα



❗️Εκτροπή προς λ. Βουλιαγμένης



Βίντεο : Rent a car#κακοκαιρία #Αττική pic.twitter.com/ChMbmukxFq — Εποχικοί Πυροσβέστες (@epoxpyrosvestes) December 26, 2024

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ των Χριστουγέννων η Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά σύμφωνα με το Forecast Weather Greece που ανάρτησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του Καζίνο λόγω της χιονόπτωσης.



