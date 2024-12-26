Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Ποτάμι» η παραλιακή τη νύχτα λόγω της κακοκαιρίας - 90 κλήσεις στην Πυροσβεστική - Βίντεο, φωτογραφίες

Διακοπή κυκλοφορίας τη νύχτα στο ύψος του Αλίμου - Εσπασε αγωγός λυμμάτων - Κλήσεις στην πυροσβεστική από Κηφισιά, Άλιμο, Πειραιά και Γλυφάδα - Προβλήματα στην Αθηνών-Κορίνθου

UPDATE: 10:28
Κακοκαιρία στην Αθήνα: Πλημμύρισαν δρόμοι στα νότια προάστια

Σοβαρά προβλήματα, κυρίως στα νότια προάστια, προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις του κύματος κακοκαιρίας Elena που πλήττουν από χθες Τετάρτη το βράδυ την Αττική.

Η πυροσβεστική δέχθηκε 90 κλήσεις για άντληση υδάτων και κοπές δέντρων κυρίως στην περιοχή της Κηφισιάς, αλλά και σε 'Αλιμο, Πειραιά και Γλυφάδα.

Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, από τη Λεωφόρου Αλίμου μέχρι και τη Λεωφόρο Καλαμακίου, το οδόστρωμα πλημμύρισε με αποτέλεσμα η τροχαία να προχωρήσει από τη νύχτα σε διακοπή κυκλοφορίας, εκτρέποντας τα οχήματα από τη Λεωφόρου Αλίμου. 

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί πλήρως. 

Σύμφωνα με το Notia.gr, η παραλιακή στο ύψος της οδού Κανάρη πλημμύρισε από τον αγωγό ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, όταν εκτινάχτηκε το καπάκι και τα λύματα πλημμύρισαν το οδόστρωμα!

Το πρωί πλημμύρισε τμήμα της αποβάθρας στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοναστηράκι: 

Προβλήματα στην Αθηνών-Κορίνθου

Παράλληλα, λόγω της συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος των διυλιστηρίων στον Ασπρόπυργο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται ως εξής:

 -Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας

-Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την αριστερή και μεσαία λωρίδα ενώ παραμένει κλειστή η δεξιά λωρίδα

Δείτε και άλλα βίντεο και φωτογραφίες από την παραλιακή: 

kakokairia

paraliaki

κακοκαιρια

παραλιακη

παραλιακη

paraliaki

Λίγο μετά τις 8 το βράδυ των Χριστουγέννων η  Πάρνηθα ντύθηκε στα λευκά σύμφωνα με το Forecast Weather Greece που ανάρτησε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα η Αστυνομία  προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος του Καζίνο  λόγω της χιονόπτωσης.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός κακοκαιρία Αθήνα Άλιμος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark