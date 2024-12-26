Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός: Χριστουγεννιάτικη δοκιμασία στο Μιλάνο για τους «ερυθρόλευκους»

Στο Μιλάνο για να κλείσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του στην Ευρωλίγκα για το 2024 ο Ολυμπιακός!



Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν απόψε βράδυ (21:30, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94.6, sport-fm.gr) την Αρμάνι Μιλάνο στο «Forum» για τη 18η αγωνιστική, με στόχο τη νίκη που θα τους διατηρήσει στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα!

Στην τρίτη θέση με ρεκόροι Πειραιώτες, έχουν τον ίδιο αριθμό νικών με Παρί (χρωστάει το αναβληθέν παιχνίδι της με τη Φενέρπαχτσε), Μονακό και Μπάγερν Μονάχου, ενώ απόψε θα ψάξουν την τέταρτη εκτός έδρας νίκη τους στη φετινή Ευρωλίγκα, έχοντας πανηγυρίσει κόντρα σε Παναθηναϊκό AKTOR, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Μονακό, ενώ ηττήθηκαν στα γήπεδα των Εφές, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Παρτίζαν και Ερυθρού Αστέρα.Την προηγούμενη «διπλή» εβδομάδα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αρχικά επιβλήθηκε 87-77 τηςστο ΣΕΦ, ενώ δύο μέρες αργότερα παρουσίασε κακή αγωνιστική εικόνα στο φαληρικό γήπεδο κόντρα στην ουραγό, αλλά τελικά κατάφερε να γλυτώσει το... κάζο και να πάρει τη νίκη με 90-85, έχοντας για κορυφαίους τους Φουρνιέ (23π), Φαλ (18π) και Βεζένκοφ (17π).

